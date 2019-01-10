1+1 media подвела итоги борьбы с пиратством в 2018

Медиагруппа в 2018-м активно внедряла стратегию защиты контента и провела ряд действий по поиску и привлечению к ответственности физических лиц, предприятий и стримингових веб-сайтов, которые занимались нелегальным распространением контента.

В 2018 году телегруппа направила правонарушителям 103 претензии о пиратском использовании контента, подписала 48 соглашений с ТВ-провайдерами-нарушителями после мирного урегулирования спора. Совместно с адвокатами Smartsolutions Law Group, партнером 1+1 media в области борьбы с пиратством, инициировала 17 новых уголовных производств (общее текущее количество уголовных производств составляет более 30), в пределах которых было проведено 10 экспертных исследований и 6 санкционированных обысков.

Также в телегруппе отмечают сотрудничество с департаментом киберполиции Национальной полиции Украины, который провел 11 фиксаций нарушений прав интеллектуальной собственности. Кроме того, группа подала первые 2 заявления о нарушениях, связанных с деятельностью кардшаринговых сервисов. В рамках уголовных производств, открытых по заявлениям медиагруппы, полиция объявила подозрения 3 лицам и направила 1 обвинительный акт на рассмотрение в суд по результатам досудебного расследования.

«Мы в 1+1 media стремимся не только к предоставлению зрителям доступа к качественному телевизионному продукту, но и строго придерживаемся рыночных принципов ведения бизнеса и ведем активную борьбу с пиратством, – говорит Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и директор направления платного телевидения 1+1 media. – Мы работаем над тем, чтобы рынок платного телевидения развивался, и стараемся не допускать, чтобы киберпреступники этому препятствовали».

В телегруппе также акцентируют внимание на значительном росте абонентов платного телевидения. Так, с 2017 по 2018 год количество абонентов рынка платного телевидения увеличилась с 4,7 млн до 5,1 млн. В 2019 году в результате кодирования спутникового сигнала телеканалов по расчетам 1+1 media эта цифра достигнет 7,3 млн абонентов.

«Сейчас мы наблюдаем положительные изменения в отношении к платному контенту: сознание и ответственность постепенно растут, все больше провайдеров и зрителей понимают, что за пользование интеллектуальной собственностью необходимо платить, – отметил заместитель генерального директора 1+1 media по правовым вопросам Вячеслав Миенко. – Мы гордимся тем, что в значительной степени это является результатом совместной работы 1+1 media и Smartsolutions Law Group – как в сфере борьбы с пиратством, так и в просветительской работе».

Группа 1+1 media сообщает также о присоединении к общественному антипиратскому объединению «Инициатива «Чистое небо».

Напомним, 1 января 2019-го к «Чистому небу» присоединилась также одесская компания по производству ТВ-тюнеров «Инфомир». До этого момента официальными членами инициативы были исследовательская компания Gemius, фотосервис Getty Images и Smart Solutions.

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