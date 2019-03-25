⚡«1+1 медиа» ответила на заявление нардепа БПП Артура Герасимова
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⚡«1+1 медиа» ответила на заявление нардепа БПП Артура Герасимова

от Telekritika
От Telekritika 413
Главная Новости ⚡«1+1 медиа» ответила на заявление нардепа БПП Артура Герасимова

Группа «1+1 медиа» подготовила заявление в ответ на намерение президента Петра Порошенко подать в суд на телеканал «1+1», которое озвучил в своем заявлении глава парламентской фракции партии «БПП» Артур Герасимов.

«Телекритика» публикует заявление группы:

«В последнюю неделю первого раунда президентских выборов такое громкое заявление больше похоже на элемент предвыборной промо-кампании, чем на реальное опровержение в суде якобы ложной информации, озвученной в эфире 1+1. По мнению медиагруппы, такая реакция кандидата в президенты в разгар избирательной кампании еще раз свидетельствует о слабой и необоснованной позиции действующей власти. Распространение такого рода заявлений, которые не имеют конкретики и фактажа, с беспочвенными обвинениями в адрес 1+1, свидетельствует о давлении на независимые средства массовой информации и свободу слова и недопустимы со стороны действующего президента.

В это время СМИ, которые связывают с Петром Порошенко, уже давно не гнушаются нарушением журналистских норм, а речь фактов трансформировалась в откровенную пропаганду. Юристы и советники президента должны были бы знать, что путь между намерением и, собственно, иском в суд требует времени и реальных контраргументов.

В то же время, еще раз подчеркиваем, что группа 1+1 медиа готова отстаивать свою правоту в судебном порядке языком фактов и доказательств. И пока армия ботов разгоняет дезинформацию в социальных сетях, мы продолжим освещать и доносить всю важную и достоверную информацию до своих телезрителей.

В частности, телеканал пытался получить комментарий от Администрации Президента относительно приведенных фактов, но ответ на многочисленные обращения не был предоставлен. Мы до сих пор ожидаем ответа на эти вопросы, а также комментарий по факту торговли с Россией завода «Ленинская кузница», до недавнего времени принадлежащего Петру Порошенко, который был обнародован в расследовании "ТСН. Тиждень"».

Фото: 1+1

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