⚽ «1+1 медиа» не приняла участия в тендере на покупку прав на украинский футбол
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⚽ «1+1 медиа» не приняла участия в тендере на покупку прав на украинский футбол

от Telekritika
От Telekritika 48
Главная Новости ⚽ «1+1 медиа» не приняла участия в тендере на покупку прав на украинский футбол

С 2019 года реализация прав на телетрансляцию переходит к УПЛ, которая 6 октября завершила прием заявок на участие в тендере на передачу медиаправа на трансляции матчей.

По информации Tribuna.com, заявку подали только телеканалы «Футбол 1/2» «Медиа Группы Украина». Телегруппа «1+1 медиа», на каналах которой транслируется нынешний сезон украинской футбольной лиги, не подала заявку на приобретение прав.

6 апреля завершился прием заявок на участие в тендере на эксплуатацию медиаправ на все матчи премьер-лиги на три сезона (2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022).

Ранее глава «Динамо» Игорь Суркис сообщил, что «1+1 медиа» сохранит за собой телетрансляцию домашних матчей «Динамо», а также обеспечит телетрансляции матчей «Днепра-1», который лидирует в первой лиге и в следующем сезоне, скорее всего, будет играть в Украинской премьер-лиге.

Напомним, с 2019 года реализация прав переходит к УПЛ. Один из лидеров УПЛ «Динамо» также не хочет передавать права на телетрансляцию Премьер-лиге. Премьер-лига пока отказывается комментировать ситуацию по тендеру на медиаправа УПЛ.

Фото: Getty Images

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