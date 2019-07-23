Медиатусовка

Звезда YouTube певица Jerry Heil – о видеоконтенте и миллионах просмотров

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 861
Главная Медиатусовка Звезда YouTube певица Jerry Heil – о видеоконтенте и миллионах просмотров

Песня «#Охрана_отмєна» разлетелась по Instagram, собрала 8,7 млн просмотров на YouTube и была перепета Настей Каменских и Верой Брежневой. «Телекритика» взяла интервью у восходящей звезды.

Мы встретились с новой YouTube-звездой – певицей Jerry Heil. Селебрити поколения Z искала популярность в интернете: записывала каверы, вела блог и строила свою карьеру с помощью соцсетей и видеоплатформ. Jerry (в медиа – Яна Шемаева) продвигает себя только под псевдонимом. Ее путь переплетается каверами на YouTube с июля 2012, видеоблогом в 70 000 подписчиков и первым мини-альбомом «Де мій дім» в 2017 году. Сейчас успех Яны заключается в том, что если кто-то скажет «охрана», миллионы ответят «отмена». Ее хитовый трек «#Охрана_отмєна» разлетелся по Instagram, был перепет Настей Каменских, Верой Брежневой и набрал на YouTube 8,7 млн просмотров. Из-за названия фанаты ласково называют хит «гимном супермаркетов» и могут тихо всплакнуть на припеве. Джерри Хейл поет смешно о грустном, поет на украинском и трогает душу.

В небольшом интервью «Телекритике» Джерри рассказала про соцсети, желание прославиться и об имидже girl next door.

Редакция благодарит отель Rivera за предоставление площадки Secret Garden by Sweet Book для встречи.

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

«Ты же мать»: поклонники осудили эротические снимки Ким...

19.01.2018

ТСН.ua празднует 10-летие

21.08.2018

Зеленский не будет продавать «Квартал 95», если станет...

29.10.2018

«Взяла фортепианного бога за бороду»: Любомир Мельник подыграл...

04.04.2018

В смерти актрисы «Дизель Шоу» винят водителя

22.10.2018

Дурнев все испортил в новом тизере будущего шоу

30.07.2018

??Голосование: лучшая ведущая года по версии «Телекритики»

18.12.2018

Вместо Марченко зрители могут вернуть в «Танці» другую...

12.10.2018

Выпускницы третьего сезона «Супермодели по-украински» рассказали о своих...

16.06.2017

Сними с меня это, да побыстрее: мужчины (18+)

24.05.2018

редактор рубрики "Спецпроекты"