Звезда YouTube певица Jerry Heil – о видеоконтенте и миллионах просмотров

Мы встретились с новой YouTube-звездой – певицей Jerry Heil. Селебрити поколения Z искала популярность в интернете: записывала каверы, вела блог и строила свою карьеру с помощью соцсетей и видеоплатформ. Jerry (в медиа – Яна Шемаева) продвигает себя только под псевдонимом. Ее путь переплетается каверами на YouTube с июля 2012, видеоблогом в 70 000 подписчиков и первым мини-альбомом «Де мій дім» в 2017 году. Сейчас успех Яны заключается в том, что если кто-то скажет «охрана», миллионы ответят «отмена». Ее хитовый трек «#Охрана_отмєна» разлетелся по Instagram, был перепет Настей Каменских, Верой Брежневой и набрал на YouTube 8,7 млн просмотров. Из-за названия фанаты ласково называют хит «гимном супермаркетов» и могут тихо всплакнуть на припеве. Джерри Хейл поет смешно о грустном, поет на украинском и трогает душу.

В небольшом интервью «Телекритике» Джерри рассказала про соцсети, желание прославиться и об имидже girl next door.

Редакция благодарит отель Rivera за предоставление площадки Secret Garden by Sweet Book для встречи.