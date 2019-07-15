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Звезда «Холостяка» стала ведущей новостей на телеканале Мураева

от Telekritika
От Telekritika 82
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Ольга Веремий стала новой ведущей новостей на телеканале «Макси-ТВ»

Участница последнего 9-го сезона шоу «Холостяк» Ольга Веремий стала ведущей новостей на телеканале «Макси-ТВ». Ранее Ольга Веремий получила опыт корреспондента на телеканале «Интер», в прошлом телесезоне – была ведущей новостей на телеканале «ПравдаТУТ». В свое время она закончила медиашколу «Интера» и Высшую школу Media&Production по специальности «Ведущий информационных программ».

Широким массам Ольга может быть знакома как участница 9-го сезона шоу «Холостяк», в котором телеведущая практически дошла до финала, отказавшись от участия в шоу перед знакомством с родителями жениха.

Звезда «Холостяка» стала ведущей новостей на телеканале Мураева

Ольга Веремий на шоу «Холостяк». Фото: СТБ

Звезда «Холостяка» стала ведущей новостей на телеканале Мураева

Ольга Веремий на шоу «Холостяк». Фото: СТБ

Напомним, телеканал «Макси-ТВ» принадлежит Владимиру Мураеву – отцу нардепа Евгения Мураева, который баллотируется в Раду под первым номером в списке «Оппоблока». Информационный телеканал начал самовольное вещание на частотах женского развлекательного канала «Макси-ТВ» 7 ноября 2018-го, после чего получил предупреждение от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В конце марта регулятор обратился в суд об аннулировании лицензии канала. В конце мая суд приостановил производство по делу аннулирования лицензии вещателя до вступления в законную силу судебного решения по делу, предметом которого является обжалование предупреждение. По данным канала «24», кипрская компания по структуре собственности нового вещателя связана с российским «Промсвязьбанком», который обслуживает финансовые операции Министерства обороны России.

Фото: «Макси-ТВ» 

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