«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд — фоторепортаж

«Зірковий шлях» в честь своего пятилетия устроил мероприятие под названием «Ніч химер», которое проходило в столичном ресторане Alaska. Создатели проекта отметили самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса. Награды получили знаменитости, которые чаще всего радовали зрителей интересными информационными поводами. Ведущими церемонии стали Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и травести-дива Монро.
NK|Настя Каменских, Потап, Оля Полякова, Камалия, Алина Гросу, Jerry Heil, Ольга Сумская, Павел Зибров, Тарас Тополя, Алеша, Alekseev, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Мария Мельник, Анатолий Анатолич, Алексей Суханов, Ирина Фролова и многие другие звезды вышли в ярких образах на красную дорожку.
Победителями в номинациях с креативными названиями стали:
- «Любимый экс» — бывший ведущий «Зіркового шляху», а ныне депутат Верховной Рады Александр Скичко;
- «Молниеносный успех года» — певица NK| Настя Каменских;
- «Мама года» — певица Камалия;
- «Стадион так стадион» — певец MONATIK;
- «Вызов года» — Наталья Могилевская.
- «Лирик года» — рэпер Потап;
- «Сила двух» — супруги Юрий Никитин и Ольга Горбачева;
- «Как жить без тебя» — певец Олег Винник;
- «Наша звезда» — продюсер канала «Украина», автор и исполнитель песен Геннадий Витер;
- «Дебют года» — певица JERRY HEIL;
- «21.6 года» — травести-дива Монро;
- «Опять королева года» — певица Оля Полякова;
- «Вечеринка года» — группа «Время и стекло»;
- «Откровенность года» — актриса Ольга Сумская;
- «Пять платьев и одна свадьба» — певица и актриса Алина Гросу.
- «Влюбленная любовь года» — певец Павел Зибров;
- «Кумиры года» — группа АНТИТЕЛА;
- «Мотиватор года» — психолог Наталья Холоденко;
- «Звезда с перцем» — певица Слава Каминская из группы «НеАнгелы».
Развлекали гостей своими выступлениями Артем Пивоваров, JERRY HEIL, Павел Зибров и Dj Nana.
В этом году в эфир вышел 10-й сезон программы «Зірковий шлях». За 5 лет зрители программы увидели почти 5000 историй из жизни селебритиз.
Фото: телеканал «Украина»