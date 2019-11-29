«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд — фоторепортаж

«Зірковий шлях» в честь своего пятилетия устроил мероприятие под названием «Ніч химер», которое проходило в столичном ресторане Alaska. Создатели проекта отметили самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса. Награды получили знаменитости, которые чаще всего радовали зрителей интересными информационными поводами. Ведущими церемонии стали Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и травести-дива Монро.

NK|Настя Каменских, Потап, Оля Полякова, Камалия, Алина Гросу, Jerry Heil, Ольга Сумская, Павел Зибров, Тарас Тополя, Алеша, Alekseev, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Мария Мельник, Анатолий Анатолич, Алексей Суханов, Ирина Фролова и многие другие звезды вышли в ярких образах на красную дорожку.

Победителями в номинациях с креативными названиями стали:

« Любимый экс » — бывший ведущий «Зіркового шляху», а ныне депутат Верховной Рады Александр Скичко ;

» — бывший ведущий «Зіркового шляху», а ныне депутат Верховной Рады ; « Молниеносный успех года » — певица NK| Настя Каменских ;

» — певица ; « Мама года » — певица Камалия;

» — певица « Стадион так стадион » — певец MONATIK ;

» — певец ; « Вызов года » — Наталья Могилевская .

» — . « Лирик года » — рэпер Потап ;

» — рэпер ; « Сила двух » — супруги Юрий Никитин и Ольга Горбачева ;

» — супруги и ; « Как жить без тебя » — певец Олег Винник;

» — певец « Наша звезда » — продюсер канала «Украина», автор и исполнитель песен Геннадий Витер ;

» — продюсер канала «Украина», автор и исполнитель песен ; « Дебют года » — певица JERRY HEIL ;

» — певица ; « 21.6 года » — травести-дива Монро ;

» — травести-дива ; « Опять королева года » — певица Оля Полякова ;

» — певица ; « Вечеринка года » — группа « Время и стекло »;

» — группа « »; « Откровенность года » — актриса Ольга Сумская ;

» — актриса ; « Пять платьев и одна свадьба » — певица и актриса Алина Гросу .

» — певица и актриса . « Влюбленная любовь года » — певец Павел Зибров;

» — певец « Кумиры года » — группа АНТИТЕЛА ;

» — группа ; « Мотиватор года » — психолог Наталья Холоденко ;

» — психолог ; «Звезда с перцем» — певица Слава Каминская из группы «НеАнгелы».

Развлекали гостей своими выступлениями Артем Пивоваров, JERRY HEIL, Павел Зибров и Dj Nana.

В этом году в эфир вышел 10-й сезон программы «Зірковий шлях». За 5 лет зрители программы увидели почти 5000 историй из жизни селебритиз.

Фото: телеканал «Украина»

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