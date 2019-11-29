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«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд — фоторепортаж

от Telekritika
От Telekritika 386
Главная Медиатусовка «Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд — фоторепортаж

Программа «Зірковий шлях» канала «Украина» устроила вечеринку, в рамках которой прошла церемония награждения представителей украинского шоу-бизнеса.

«Зірковий шлях» в честь своего пятилетия устроил мероприятие под названием «Ніч химер», которое проходило в столичном ресторане Alaska. Создатели проекта отметили самых успешных звезд украинского шоу-бизнеса. Награды получили знаменитости, которые чаще всего радовали зрителей интересными информационными поводами. Ведущими церемонии стали Алена Винницкая, Тимур Мирошниченко и травести-дива Монро.

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Монро

NK|Настя Каменских, Потап, Оля Полякова, Камалия, Алина Гросу, Jerry Heil, Ольга Сумская, Павел Зибров, Тарас Тополя, Алеша, Alekseev, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Мария Мельник, Анатолий Анатолич, Алексей Суханов, Ирина Фролова и многие другие звезды вышли в ярких образах на красную дорожку.

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

NK|Настя Каменских

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Оля Полякова

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Потап

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Наталья Могилевская

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Дмитрий Коляденко

Победителями в номинациях с креативными названиями стали:

  •  «Любимый экс» — бывший ведущий «Зіркового шляху», а ныне депутат Верховной Рады Александр Скичко;
  • «Молниеносный успех года» — певица NK| Настя Каменских;
  •  «Мама года» — певица Камалия;
  • «Стадион так стадион» — певец MONATIK;
  • «Вызов года» — Наталья Могилевская.
  • «Лирик года» — рэпер Потап;
  • «Сила двух» —  супруги Юрий Никитин и Ольга Горбачева;
  • «Как жить без тебя» — певец Олег Винник;
  • «Наша звезда» — продюсер канала «Украина», автор и исполнитель песен Геннадий Витер;
  • «Дебют года» — певица JERRY HEIL;
  • «21.6 года» — травести-дива Монро;
  • «Опять королева года» — певица Оля Полякова;
  • «Вечеринка года» — группа «Время и стекло»;
  • «Откровенность года» — актриса Ольга Сумская;
  • «Пять платьев и одна свадьба» — певица и актриса Алина Гросу.
  • «Влюбленная любовь года» — певец Павел Зибров;
  • «Кумиры года» — группа АНТИТЕЛА;
  • «Мотиватор года» — психолог Наталья Холоденко;
  • «Звезда с перцем» — певица Слава Каминская из группы «НеАнгелы».

Развлекали гостей своими выступлениями Артем Пивоваров, JERRY HEIL, Павел Зибров и Dj Nana.

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Артем Пивоваров

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

JERRY HEIL

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Павел Зибров

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Dj Nana

В этом году в эфир вышел 10-й сезон программы «Зірковий шлях». За 5 лет зрители программы увидели почти 5000 историй из жизни селебритиз.

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Ольга Сумская

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Светлана Тарабарова

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Катерина Кухар

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Камалия

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Александр Скичко

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Мишель Андраде

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Юрий Никитин и Ольга Горбачева

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Эрика

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Лилия Ребрик

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Вячеслав Соломка

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

группа «Антитела»

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Ольга Цибульская

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Алеша

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Лилия Подкопаева с мужем Игорем Дубинским

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Виктория, группа «НеАнгелы»

«Зірковий шлях» провел церемонию награждения украинских звезд - фоторепортаж

Алина Гросу

Фото: телеканал «Украина»

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