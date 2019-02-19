⚡Жанна, хоть врать научись. Вокруг «Орла и решки» назрел авторский скандал

Все началось с «Вечернего Урганта». 16 февраля, сидя в удобном кресле, Жанна Бадоева в красном пиджаке, размахивая руками и путаясь в словах, презентовала свой новый тревел-проект «Жизнь других». Перед тем, как перейти к самой сути нового формата, Иван Ургант решил вернуться к истокам и уточнить у Жанны, как она создала ныне самый популярный в Украине и России проект «Орел и решка». Жанна лукаво улыбнулась и продолжила, дескать, дело было в 2010, помогали ей одногруппники, которые очень хотели придумать проект, в котором бы Жанна смогла быть ведущей. Но, по словам ведущей, она не умела ничего: ни готовить, ни заниматься спортом. Даже в путешествиях Жанна не смыслила. «И в карте не разбираюсь и даже кроссовок у меня не было», – шутит над собой Жанна Бадоева.

Спустя день, уже 18 февраля, на это видео отреагировала продюсер проекта «Орел и решка» Нателла Крапивина. По ее словам, после выхода эфира с Ургантом к ней стали массово обращаться друзья, коллеги с вопросами, о том, правда ли Жанна – автор проекта? «Нет», – ответила Крапивина.

«В 2010 году я искала проект, в который можно инвестировать. Я искала что-то новое на телевидении. Тогда я познакомилась с Жанной и предложила ей стать ведущей в моем тогда еще несуществующем проекте. Жанна присылала мне огромное количество предложений, идей, синопсисов, включая идеи своего бывшего супруга Алана Бадоева. И могу сказать, что ни одна из этих идей не произвела на меня впечатление», – сообщила Нателла.

Спустя время, продолжила Крапивина, позвонила ей Жанна и сказала, что пара ее одногруппников хотят показать ей, Нателле, несколько синопсисов, которые, возможно, заинтересовали бы продюсера.

«Так, я познакомилась со своими партнерами, с реальными авторами «Орел и решка» – Евгением и Еленой Синельниковыми. В последствии к нам присоединился наш партнер Никита Чижов, финансовый директор, человек, с которым мы разрабатывали формат. Жанна не могла знать ничего о том, как создавалась идея, потому что не присутствовала ни на одной из наших встреч», – уточнила Крапивина.

В комментариях к видео телезрители отмечают, что за ложь в эфире стоит извиниться, как и Урганту, так и Жанне, но несмотря на все, подчеркивают, что все-таки Жанна была хорошей ведущей «Орла и решки».

Что думает о скандале Жанна Бадоева? На удивление, спустя практически сутки, Жанна не написала ничего ни в Facebook, ни в Instagram и даже не записала ответного видео. Где Жанна? Судя по ее аккаунту в Instagram, сейчас ведущая занята тем, что снимает новую передачу «Жизни других» в Токио. Реакции на заявление не было также и от Елены и Евгения Синельниковых, которые сегодня занимают должности директора и режиссера «Тинспирит Студио». Среагирует ли на это ведущая или его реальные авторы – «Телекритика будет следить за развитием скандала.

UPD: На сайте российского таблоида Super.ru появился комментарий Жанны Бадоевой:

«Желание делать программу о путешествиях было у меня с первого курса университета, я училась на режиссера телевидения. Программа «Орел и решка» родилась в 2010 году, у ее истоков стояла целая команда: мои одногруппники Женя и Лена Синельниковы, сценарист Катя Турова, которая придумала подкидывать монетку, я, продюсер Нателла Крапивина, которая нас финансировала и которой принадлежат права на это шоу, — пояснила ситуацию Бадоева. — Я совершенно не перетягиваю одеяло на себя, но и не готова по какой-то причине отстраниться от «Орла и решки» настолько, чтобы сказать, что я не принимала участия в создании этой программы! Я была членом этой команды. Мы принесли «Орла и решку» на украинский канал «Интер», где в 2011 году состоялась ее премьера. После третьего сезона я ушла из этого проекта — мне захотелось двигаться дальше. Только после моего ухода «Орел и решка» была куплена каналом «Пятница» и выходила на нем с другими ведущими».

Правда, после этого комментария ведущей вопросов в конфликте стало куда больше. Например, почему о целой команде, включая продюсера Нателлу Крапивину, Жанна не заявила в эфире «Вечернего Урганта», или на самом ли деле Жанна сама ушла из проекта, а не ее решили убрать, как ранее про это заявила Крапивина. Впрочем, время покажет.