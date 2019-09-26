Здоровая альтернатива чашке кофе

Фраза “Пошли кофе пить” для украинского медийщика полна смыслов. Во-первых, почти все хорошие интервью делаются за чашечкой кофе в неформальной обстановке. Во-вторых, работать 24/7 в условиях офиса без тонизирующих напитков, в принципе, невозможно. А еще выражение “пошли пить кофе” с недавних пор стало мемом.

Как утверждают эксперты по здоровому питанию, очень важно, сколько сахара вы потребляете вместе с напитком. Идеальный вариант — пить кофе без сахара. Но совершенно точно нельзя пить кофе на голодный желудок.

Отличной альтернативой утренней чашечке кофе может стать смузи. Особенно, если вы не любите завтракать. После обеда, когда хочется почувствовать себя бодрым, отличным решением станет смузи на основе ягод и фруктов богатых витамином С. Любой фруктовый или овощной смузи — это полезный напиток в котором есть фибра, антиоксиданты, витамины, минералы и здоровые сахара (это мы про фруктозу).

Медицинский журналист Майкл Мослей в интервью ВВС обозначил, что смузи стали настоящим ЗОЖ-феноменом. Сейчас ученые и диетологи изучают, насколько польза от их потребления превышает негативный эффект от большого содержания фруктозы, которая в любом случае — сахар. А это не очень здоровый продукт. Самый проверенный медицинский факт: свежее смузи, сделанное дома своими руками, — гораздо полезнее любого продукта продающегося в бутылке. Неважно свежие или замороженные фрукты и овощи вы используете. Современные морозильные камеры позволяют делать моментальную заморозку, что позволяет продуктам сохранить вкусовые и полезные свойства.

Если вы планируете делать смузи помните: разные фрукты имеют разные полезные свойства. Британские ученые провели большое исследование и узнали, что голубика снижает риск диабета на 26%, а другие ягоды могут повысить уровень сахара в крови.

Резюме: лучше всего заменить утренний кофе на полезный смузи с минимальным содержанием фруктозы, а продолжить рабочий день можно за чашкой черного кофе в кругу любимых коллег.

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