⚽Выбери лучшего модератора дебатов между Зеленским и Порошенко

Очевидно, что такой хайп вокруг второго тура президентских выборов наши, да и зарубежные медийщики пропустить не могли. Как только обе стороны согласились вступить в словесный спарринг, в сети сразу же подняли вопрос: кого выберут модератором дискуссии и выберут ли. Дело в том, что будь это песенный конкурс или любая другая политическая дискуссия, роль модератора в них не так важна. Но если речь идет о дебатах между кандидатами – все становится куда серьезней. Ведь от вопросов и вектора дискуссии фактически зависит победа того или иного кандидата. Перед тем, как приступить к голосованию, предлагаю рассмотреть международный опыт теледебатов.

Самыми яркими дебатами последних лет можно назвать дискуссию между Трампом и Клинтон в США, а также настоящий баттл между Терезой Мэй и Джереми Корбином в Британии. Дискуссию первых модерировал журналист NBC Лестер Холт. Как мы знаем, именно этот телеканал без лишней скромности симпатизирует консерваторам, коим является Дональд Трамп. Поэтому многие либеральные СМИ отмечали, что Холт достаточно много позволял Трампу во время дебатов, к примеру, – перебивать оппонента и достаточно демонстративно реагировать на слова Хиллари.

Подобной вольности, как это было на NBC, журналистка британского BBC Мишель Хусейн, модерирущая дискуссию по вопросу «Брексита» в 2017 году, позволить себе не могла. Лишь после проведения референдума Хусейн высказала сожаление по этому поводу, которое, кстати, никак не повлияло на ее профессиональные обязанности (вот вам и BBC).

Непредвзятость и незаангажированность? Нет, в Украине про такое не слышали. Поэтому, рассматривая кандидатуры, мы будем реально смотреть на вещи, оценивая плюсы и минусы претендентов, а также их вовлеченность в избирательный процесс.

Сергей Притула

Ведущий и шоумен Сергей Притула одним из первых заявил о готовности разрешить кандидатский конфликт и стать рефери в этом важном поединке. Чтобы подтвердить свою готовность к действию, Притула даже выложил в сеть свой график, дескать, в любые другие дни, кроме этих, ребята, я готов как никогда:

Плюсы Притулы

Плюсов у Сергея Притулы достаточно много. Во-первых, выход за рамки закона (встреча на стадионе) уже подразумевает некий фарс, который не может остаться без должных шуток. А если речь об украинском юморе, то кто как не Притула? Во-вторых, у комика достаточно хороший украинский язык, чем не может похвастаться подавляющее большинство ведущих на украинском ТВ.

Минусы Притулы

Минусов у Сергея Дмитриевича предостаточно. И первый из них заключается, опять же, в чувстве юмора. Если Притуле дать зеленый свет и разрешить импровизировать, то велика вероятность, что модерация дебатов превратиться в Национальный отбор на Евровидение, который был переполнен гомофобными и сексистскими шутками. Конечно, не стоит забывать о том, что Притула – инспектор по вопросам украинской гигиены. Другими словами, он знает все, что связывает вас и ваших друзей с Россией, знает, насколько вы душой и телом были связаны с Крымом, да и вообще – с одного взгляда может оценить вашу погруженность в компот Кремля. Это уж точно не сыграет на руку Зеленскому, у которого там все еще остались связи в сфере кино. Да и в целом, в случае выбора Притулы модератором, велика вероятность того, что в общении с «Зе» Сергей будет позволять себе куда больше острот, чем с Петром Алексеевичем. Тут, как понимаете, вопрос субординации и дальнейшего места работы Сергея Дмитриевича, ведь о влиянии Петра Алексеевича на СМИ журналисты писали не раз.

Ольга Скабеева

Это достаточно неожиданно, но факт: журналистка «Россия-1» (а именно – программы «60 минут») Ольга Скабеева, которая не раз была замечена в пропаганде и распространении самых настоящих fake-news, заявила сначала в Twitter, а позже в эфире «Россия 24» о том, что очень хочет стать модератором спарринга между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Ради этого, заявила журналистка, она даже готова выучить украинский язык «по-быстрому». Правда, пока Скабеева не справляется даже с элементарными правилами русского языка, говоря о выборах «на Украине», вместо «в».

Плюсы Скабеевой

Плюсов у такой модерации практически быть не может. В России что, юмора не хватает? Хотя, сама журналистка заявляет, что ее основной плюс заключается в том, что ей глубоко все равно, кто у нас будет президентом, так как страна уже и так «разорвана», как и граждане.

Минусы Скабеевой

Минусы Скабеевой на лицо. Даже в своем заявлении на «России 24» журналистка заявила, что в Украине все СМИ принадлежат олигархам, намекая, что какого бы модератора не выбрала страна, от заангажированности никуда не деться. При этом, по словам Скабеевой, она работает на «народном» канале «Россия-1», который де-юре принадлежит государству, а государство в России, как мы знаем, – это Владимир Путин в одном лице. О какой незаангажированности в таком случае может идти речь? Если же Ольга станет модератором, вероятно, пострадают оба кандидата. Порошенко придется отвечать на вопросы о том, где он и Ко на Донбассе русских нашли, а у Зеленского, скорее всего, спросят, как опустел его карман после санкций.

Юлия Тимошенко

Предложить стать модератором в подобной дискуссии Юлии Тимошенко – похоже скорее на отчаянный шаг ее сторонников в социальных сетях. Сама Юлия Владимировна о желании принять участие в дебатах в таком формате не заявляла, хотя, кто ее знает. О страсти Тимошенко к разговорам известно еще с 90-х. И стоило дописать тут последние строки, как Владимир Зеленский записывает еще одно видеообращение, в котором предлагает лично Юлии Владимировне, как незаинтересованному лицу, стать судьей в их дискуссии. Как мы знает, у Тимошенко на ответ есть 24 часа.

Плюсы ЮВТ

Однозначный плюс Юлии Тимошенко заключается в ее погруженности в политическую кухню страны, так что своими вопросами она, вероятно, смогла бы задать жару как Петру Алексеевичу, так и Владимиру Зеленскому.

Минусы ЮВТ

Из минусов можно выделить внутреннюю обиду политика на весь избирательный процесс в стране в целом, ведь дальше второго места в гонке за президентское кресло Тимошенко пройти еще не удавалось. Так что ее вопросы (конечно, в случае, если она согласится стать модератором), очевидно, будут полны язвительности и скорби. Тут важно подчеркнуть, что обиды у Юлии Владимировны все же больше на Порошенко, так как уже второй раз в гонке она на несколько процентов уступает политику.

Янина Соколова

Янина, как и Притула, одна из первых выразила желании стать модератором в данной дискуссии. Правда, ведущая, как и кандидаты, поставила свои условия (знает, как общаться с политиками). Среди условий телеведущей «5 канала» (!) – независимость дискуссии, равные шансы у кандидатов и честность дебатов.

Плюсы Янины Соколовой

Янина Соколова – достаточно известная политическая журналистка, так что из плюсов можно выделить ее погруженность в политический процесс в стране, а также достаточно тонкое чувство юмора – «Вечір з Яніною Соколовою» тому пример. Также среди своих плюсов Янина называет опыт работы в подобных дискуссиях, отсылая зрителей к программе «Рандеву» на «5 канале».

Минусы Янины

Минусы Янины проглядываются даже в ее видеообращении, в котором она говорит:

«…Я с удовольствием проведу эти дебаты, и в результате страна будет знать, кто имеет шанс, смелость, талант, команду, принципы, идеологию претендовать как номер один на должность президента этой страны, ну а кто еще не готов или уже не готов к этой должности».

Не надо быть лингвистом, чтобы рассмотреть акценты,расставленные Соколовой в своем обращении, подкрепляются эти предположения и местом работы журналистки. Ведь в своей избирательной кампании блок БПП как раз и ставит на то, что о команде Зеленского, с которой он планирует идти в парламент, пока неизвестно ничего, плюс к идеологии кандидата у действующего президента также немало вопросов.

Вадим Карпьяк

Почему среди претендентов на место модератора оказался ведущий «Свободы слова» на ICTV? Ответ простой – 2014 год: именно у него в студии в центре Киева скрывался Петр Порошенко еще до того, как занял президентский пост, избегая дебатов с Юлией Владимировной. У Вадима и Петра Порошенко за эти годы уже выработался некий язык взаимопонимания, который регламентируется взглядами и жестами. Так что, взяв в пример зарубежный опыт (США), к которому взывала команда БПП, требуя от Владимира Зеленского согласиться на дебаты, Вадим Карпьяк может оказаться «тем самым модератором». Правда, политолог уже дал интервью «КП в Украине», где сказал, что вести дебаты – работа нудная.

Плюсы Вадима

Конкретность, вежливость и лаконичность – лучше Вадима в этом, наверное, нет. Так что можно быть уверенными, если организаторы дебатов попросят Вадима взять на себя эту роль, дискуссия будет только по сути и без намека на шутки.

Минусы Вадима

Помимо иногда чрезмерной строгости, стоит подчеркнуть давние отношения Вадима Карпьяка и Петра Порошенко. Так что, вероятней всего, внимание Вадима как профессионала будет приковано к Зеленскому, что грозит комику и нынешнему президенту немного неравными условиями участия.

Никто

Помните рэп-баттлы, внимание к которым было приковано еще пару лет назад? Как такового ведущего в подобных форматах нет. Есть один или несколько людей, которые задают ритм, например, крича «раунд», и передавая слово оппоненту. А так как дискуссия, скорее всего, все же состоится на «Олимпийском», то и в круг становиться зрителям не надо – все уже готово. Удобно, не так ли?

Заглавное фото: «Слово і діло»