📹 👑 Ульяна Бойко: фильмы о моде могут стать мейнстримом в Украине

На прошлой неделе модный журнал L’Officiel Ukraine совместно c #KyivMusicFilm провели закрытый допремьерный показ фильма «Дрис Ван Нотен. Интимный портрет дизайнера».

В этом сезоне столичная публика смогла увидеть три фильма о самых известных дизайнерах – Александре Маккуине, Вивьен Вествуд и Дрисе Ван Нотене. Популярное издание о моде L’Officiel Ukraine активно поддерживает инициативу знакомить читателей с закулисьем fashion-бизнеса.

«Телекритика» поговорила с главным редактором журнал Ульяной Бойко и с Кириллом Марикуци из #KyivMusicFilm о бизнес-составляющей нишевого кино и растущей популярности сегмента не только у модных инсайдеров, но и у широкой аудитории (фильм выходит в прокат в столичных кинотеатрах «Киев», «Жовтень» и Kiev Cinema)

Ульяна Бойко, главный редактор L’Officiel Ukraine:

Вся наша инициатива (серия закрытых допремьерных показов фильмов о кино) – показать и оживить те истории, о которых мы пишем. Показать образовательную часть. У нас прекрасные партнеры #KyivMusicFilm. Ребята привозят действительно нишевое кино.

Сейчас действительно интересно не просто смотреть на вещи, не просто знать, что этот бренд существует. Интересно знать бэкграунд, историю создания этого бренда. Сегодня – фильм о легендарной личности (дизайнере Дрисе Ван Нотене. – Ред.). Он один из немногих дизайнеров, который очень долгое время управлял собственным брендом. Он жив, у него можно взять интервью. И это всеобщее признание.

Время, когда журналы занимались исключительно продажей тиража или рекламы, уходит на второй план. Теперь нужно всегда предлагать новые решения, чтобы партнерам было интересно с вами сотрудничать. Один из таких путей – совместные культурные офлайн-мероприятия.

Сейчас нельзя работать стандартными решениями. Время, когда журналы занимались исключительно продажей тиража или рекламы, уходит на второй план. Теперь нужно всегда предлагать новые решения, чтобы партнерам было интересно с вами сотрудничать. Один из таких путей – совместные культурные офлайн-мероприятия. Совместные образовательные онлайн-проекты со смыслом, поднимающие социальную проблематику. Это выход за рамки.

У нас (у журнала и сайта L’Officiel Ukraine. – Ред.) достаточно нишевая аудитория. Это не масс-маркетинг, соответственно – селектив. Подбор аудитории и партнеров достаточно узкий, в нашем подходе и в нашем сегменте. Если говорим о той аудитории, на которую мы ориентируемся, ей интересно читать интервью, о брендах, сторителлинг-материалы, как развивались большие корпорации и т. д. Это запрос как читателя, так и рекламодателя.

Кирилл Марикуца, #KyivMusicFilm:

Мы занимаемся прокатом и показом в кинотеатрах кино о музыке и культуре в широком смысле. Начинали мы с музыки, это были одноразовые показы. Постепенно это переросло во много большее. Сейчас мы показываем записи опер и балетов в постановке Лондонского королевского театра. Показываем фильмы про искусство, моду…

Проект #KyivMusicFilm – прежде всего о культуре и немножко о бизнесе. Мы присутствуем на украинском рынке: показываем кино в Киеве, Харькове, во Львове.

О позиционировании #KyivMusicFilm на украинском рынке. Нишевые фильмы останутся нишевыми. Широкий прокат – это широкий прокат. Тенденция на увеличение количества экранов у нас, конечно, будет.

Начинали мы с музыки, это были одноразовые показы. Постепенно это переросло в большее. Сейчас мы показываем записи опер и балетов в постановке Лондонского королевского театра. Показываем фильмы про искусство, моду…

О выборе кино. Прямолинейные фильмы о поп-культуре нам не интересны. Переосмысление поп-культуры под другим углом – это интересно. Например, недавно в прокате был фильм о певице M.I.A. История героини, рассказанная не как о реп-исполнительнице, а с другой стороны – об активистской деятельности M.I.A, которая, как правило, остается за кадром. Цель этого фильма – показать, что за спорной поп-артисткой, коммерчески успешной, скрывается человек с позицией.

Интервью «Телекритики» с певицей M.I.A, которое состоялось на Берлинском кинофестивале в 2018-м, можно прочесть по ссылке.

Для коллажа использованы фото: http://dries.prokino.de/

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