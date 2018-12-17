Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior
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Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 38
Главная Медиатусовка Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior

Модная новость сезона: креативный директор дома Chistian Dior Мария Грация Кьюри создала коллекцию pre-fall 2019, вдохновляясь работами украинской художницы-авангардистки Сони Делоне. 

Культурная дипломатия – лучший способ рассказать о своей стране. К сожалению, в силу многих исторических причин про Украину в мировом контексте известно немногое. Даже мы сами не всегда помним всех своих ярких героев и героинь, внесших реальный вклад в культурное наследие планеты. «Телекритика» сообщает вам хорошие новости с сильным украинским бэкграундом, чтобы и вы и мы могли гордиться своей историей.

Период авангарда в искусстве был одним из самых ярких и мощных моментов, когда критическая масса украинцев стала известна миру благодаря своим творческим успехам. Одной из важных женских фигур авангарда была Соня Делоне, художница и дизайнер одежды, родившаяся в 1885 году в Одессе. В 1905 году Соня, чтобы завершить художественное обучение (уже в школьном возрасте учитель рисования оценил неординарный талант девочки), переехала в Париж, где и жила до конца своих дней.

Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior«Она была частью невероятной группы творцов, находящихся в поиске себя, придумывая новые техники». Мария Грация Кьюри, креативный директор модного дома Christian Dior, упоминает Соню Делоне в качестве главной музы и вдохновителя новой женской коллекции pre-fall 2019.

Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior

Соня в своем творчестве не знала границ, сегодня ее назвали бы мультидисциплинарным творцом: живопись, дизайн, создание костюмов и орнаментов для текстиля, собственная коллекция одежды. Представьте, Делоне создала платье для дома Dior, которое впоследствии носила знаменитая французская актриса и певица Франсуаза Арди.

В нынешней коллекции геометрия и абстрактные формы диктуют силуэт. В коллекции-переосмыслении от Марии Грации Кьюри больше сдержанности, но много стилевых решений. Остался визуальный ритм, общая цветовая палитра стала не такой громкой, приглушенной, силуэты родом из семидесятых. Знаменитые пальто-кокон, жакет «бар» и любимый ретро-прием – гольф с высоким горлом, надетый под платье.

Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior«Я думаю, люди обращают внимание на Dior в поиске прет-а-порте высокого уровня мастерства – творчества высочайшего качества», – рассуждает Кюри в комментариях на vogue.com. – Все вышивки и техники (вероятно, имеются в виду техники шитья. – Ред.) могут быть прекрасным экспериментом при создании чего-либо».

Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior

В подтверждение своей мысли Мария Грация рассказала о трудоемком процессе создания повседневной одежды с применением ручных (читай – почти артизанальных методов) техник. Например, вручную наносился цвет на твердую шотландскую шерсть, из которой сшита верхняя одежда; использование кружев, слоев тюля, сложные плетения и 3D-вязка.

Украинский ген: работы Сони Делоне вдохновили новую коллекцию Dior

Безусловно, нам, украинцам, очень приятно, что Соня Делоне родилась на украинской земле и успела впитать солнце, цвет и бурную фантазию неповторимой Одессы, которые вдохновляют до сих пор своей оригинальной эстетикой и витальностью.

Коллажи: «Телекритика»

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редактор рубрики "Спецпроекты"

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