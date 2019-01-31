🕵Тест: как хорошо ты знаешь сериал «Опер по вызову»?
МедиатусовкаТесты

🕵Тест: как хорошо ты знаешь сериал «Опер по вызову»?

от Telekritika
От Telekritika 65
Главная Медиатусовка 🕵Тест: как хорошо ты знаешь сериал «Опер по вызову»?

Уже в понедельник, 4 февраля, на телеканале «2+2» в 20:30 стартует четвертый сезон детективного сериала «Опер по вызову». Пока мы все ждем новых серий, «Телекритика» составила тест на знание предыдущих сезонов.

Как стало известно ранее, в новых сериях, помимо, конечно, красочных сцен и детективных головоломок, зрителей ждут приглашенные звездные актеры. К примеру, главного злодея в одном из эпизодов сыграл известный борец с потусторонними силами, ведущий Павел Костицын.

«Мой герой был настолько ловким, что при задержании не помог даже спецназ. Но персонаж Павла Вишнякова все-таки догнал его и приложился кулаком к лицу. Это был интересный опыт с искусственным гримом и кровью, но абсолютно натуральным морозом и лужами», – комментирует съемки в сериале Павел Костицын.

Главные роли в сериале исполнили Павел Вишняков, Стася Ровинская, Александр Игнатуша, Артем Мартынишин, Александр Пожарский.

В общем, авторы сериала пообещали, что скучно зрителям точно не будет. Но перед тем, как приступать к чему-то новому, традиционно стоит вспомнить о старом. Мы, конечно, не сомневаемся, что вы такой же внимательный зритель, как и мы, но, если все же сомневаетесь в своих познаниях, предлагаем вспомнить, как создавался сериал и проходили съемки третьего сезона «Опера по вызову».

Вас так же может заинтересовать

Сергей Бабкин посвятил стихотворение дочери на «Голосі країни...

16.02.2017

«Богиня ламината» обошла Вишнякова и прошла в финал...

19.11.2018

Звезды «Теории Большого взрыва» почтили память Хокинга

14.03.2018

Чиновница Нацсовета обзавелась дорогим кроссовером, потратив на него...

20.11.2018

Поклонники «Танців з зірками» смогут увидеть, что по-настоящему...

11.09.2018

Соведущими Майкла Щура в шоу «#@)₴?$0» стали Ярослава...

09.10.2017

Джоли, подвинься: суд стал на сторону Брэда Питта...

13.06.2018

Как Бабкин отбивал участников у Джамалы, а Потап...

03.11.2016

Снуп Догг «отбелил» Канье Уэста

04.05.2018

Black Rebel Motorcycle Club выпустили новый альбом

15.01.2018
FacebookTwitter
0