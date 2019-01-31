🕵Тест: как хорошо ты знаешь сериал «Опер по вызову»?

Как стало известно ранее, в новых сериях, помимо, конечно, красочных сцен и детективных головоломок, зрителей ждут приглашенные звездные актеры. К примеру, главного злодея в одном из эпизодов сыграл известный борец с потусторонними силами, ведущий Павел Костицын.

«Мой герой был настолько ловким, что при задержании не помог даже спецназ. Но персонаж Павла Вишнякова все-таки догнал его и приложился кулаком к лицу. Это был интересный опыт с искусственным гримом и кровью, но абсолютно натуральным морозом и лужами», – комментирует съемки в сериале Павел Костицын.

Главные роли в сериале исполнили Павел Вишняков, Стася Ровинская, Александр Игнатуша, Артем Мартынишин, Александр Пожарский.

В общем, авторы сериала пообещали, что скучно зрителям точно не будет. Но перед тем, как приступать к чему-то новому, традиционно стоит вспомнить о старом. Мы, конечно, не сомневаемся, что вы такой же внимательный зритель, как и мы, но, если все же сомневаетесь в своих познаниях, предлагаем вспомнить, как создавался сериал и проходили съемки третьего сезона «Опера по вызову».