Певица Алина Паш представила фильм, посвященный альбому Pintea

Буквально вчера «Телекритика» написала о премьере документального фильма от Бейонсе на канале АВС, а уже сегодня стало известно, что украинская певица Алина Паш (Alina Pash) презентовала документальное кино «Pintea».

20-минутный фильм рассказывает личную историю Алины – от ее детских воспоминаний до сегодняшнего дня.

Визуально фильм разнообразный и даже слегка мистический, как и сценический образ Алины. Много фолка, хип-хопа, этники и модного саунда, а еще бекстейджи с концертного тура по городам Украины и за рубежом. Кстати, не последнюю роль в самобытном имидже певицы сыграл известный в фешн-тусовке стилист Валерий Топал.

В центре сюжета – Пынтя, украинский Робин Гуд из XVII века и герой закарпатских легенд, которого Алина называет дальним предком. Именно он, Пынтя Храбрый, иллюзорный центр и герой-вдохновитель творческой вселенной Алины Паш. Он же – главный герой дебютного альбома певицы.

Съемки фильма проходили в Закарпатье, Киеве и Барселоне. Помимо Алины в кадре появляются ее друг и творческий соратник Валерий Топал, бойфренд певицы – французский музыкант Натан Дэйзи, молодой исполнитель WWWAAAVVVEEE.

Фильм был создан в сотрудничестве с диджитал-платформой PASIKA Magazine.

Напомним, последним заметным публичным выступлением Алины Паш была читка репа на инаугурации президента Владимира Зеленского, вызвавшая неодназначную реакцию в соцсетях.

Фото: PR-служба Алины Паш