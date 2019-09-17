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Певица Алина Паш представила фильм, посвященный альбому Pintea

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 465
Главная Медиатусовка Певица Алина Паш представила фильм, посвященный альбому Pintea

Съемки фильма проходили в Закарпатье, Киеве и Барселоне.

Буквально вчера «Телекритика»  написала о премьере документального фильма от Бейонсе на канале АВС, а уже сегодня стало известно, что украинская певица Алина Паш (Alina Pash) презентовала документальное кино «Pintea».

20-минутный фильм рассказывает личную историю Алины – от ее детских воспоминаний до сегодняшнего дня.

Фото: PR-служба Алины Паш Pintea

Алина Паш

Визуально фильм разнообразный и даже слегка мистический, как и сценический образ Алины. Много фолка, хип-хопа, этники и модного саунда, а еще бекстейджи с концертного тура по городам Украины и за рубежом. Кстати, не последнюю роль в самобытном имидже певицы сыграл известный в фешн-тусовке стилист Валерий Топал.

В центре сюжета – Пынтя, украинский Робин Гуд из XVII века и герой закарпатских легенд, которого Алина называет дальним предком. Именно он, Пынтя Храбрый, иллюзорный центр и герой-вдохновитель творческой вселенной Алины Паш. Он же – главный герой дебютного альбома певицы.

Съемки фильма проходили в Закарпатье, Киеве и Барселоне. Помимо Алины в кадре появляются ее друг и творческий соратник Валерий Топал, бойфренд певицы – французский музыкант Натан Дэйзи, молодой исполнитель WWWAAAVVVEEE.

Фильм был создан  в сотрудничестве с диджитал-платформой PASIKA Magazine.

Напомним, последним заметным публичным выступлением Алины Паш была читка репа на инаугурации президента Владимира Зеленского, вызвавшая неодназначную реакцию в соцсетях.

Фото: PR-служба Алины Паш

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