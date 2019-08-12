❤ Оля Жук – о том, как провалить сотню кастингов и стать Дусей

Договориться про интервью с Олей Жук оказалось достаточно просто. Сначала мы решили встретиться в офисе телеканала «1+1», на ее работе, но Оля вскоре отшутилась: давай лучше поболтаем там, где я бываю чаще всего? В магазинах! И вот я направляюсь в один из фешенебельных бутиков в центре Киева.

На входе мне сразу предлагают кофе или воду, после чего Оля извиняется и говорит, что перед интервью хотела бы припудрить носик.

«Это твое первое интервью?» – интересуюсь я. «Нет, но, похоже, самое волнительное», – кокетничает Оля. Через пару минут мы уже сидели на веранде.

Кто такая Оля Жук?

Оля Жук – огромный мечтатель, которая считает, что жизнь на самом деле это волшебство. Я не верю людям, которые говорят, что в жизни что-то невозможно. Хочешь секрет? О работе тут, на 1+1 media, я мечтала 9 лет! Девять лет я ходила на кастинги, спала и видела себя в качестве ведущей развлекательного проекта на этом канале. Я знаю, что я чересчур эмоциональна, чтобы быть ведущей новостей. Если бы я видела несправедливость, я бы бегала по студии и кричала: как такое возможно? (Смеется.) И вот это далеко не самая лучшая сторона Оли Жук.

Но у меня есть одно суперкачество – чувство юмора. Я могу обсмеять все – мне все смешно.

Кем Оля Жук хотела быть в детстве?

Я всегда мечтала быть учительницей. (Стеснительно улыбается.) Мне было года три, когда я выкладывала все игрушки на диван, брала рандомную книгу, иногда даже вверх тормашками, и учила. В школе я была супер-ботаном – такой себе страшненькой девочкой, которая сидела в книжках и готовилась сумбурно к олимпиадам. Потом я решила, что главное – уметь правильно считать деньги. Я решила стать банкиром и поступила в университет на специальность «финансист». Но после первого курса спросила себя: боже мой, зачем, Оля? (Смеется.)

На третьем курсе я ушла в торговлю. Был случай, когда я безумно захотела одни туфли. Родители, ясное дело, сказали, что они мне не нужны. Я посмотрела на них и заявила: «Мне эти туфли нужны!» И тогда я пошла работать на рынок и заработала себе не только на туфли. (Смеется.) И только со временем я поняла, что это все мелочи по сравнению с теликом. Помню, даже был случай, когда заканчивала магистратуру: я жила в общежитии… мы приходили с подружкой после дискотек, ложились на кровать, закидывали ноги на стену и мечтали, как мы будем работать на «1+1». После окончания университета настала эра кастингов…

Сколько раз Оле Жук отказывали на кастингах?

Много. Очень много. (Смеется.) Первый раз мне отказали на «Плюсах» очень давно, лет восемь назад, я даже, если честно, не помню, что это был за проект. Но я помню, что на меня посмотрели и сказали: «Слушай, у тебя очень кукольная внешность и очень писклявый голос. Ты нам не подходишь».

Чтобы получить работу на ТВ, я приходила накрашенной – вы сказали «нет», я приходила с локонами – вы сказали «нет», я приходила с декольте! И все равно вы говорили «нет». Потом я стала ходить в гольфике – и все равно было «нет». Уважаемые кастинг-менеджеры, в чем ваш секрет?

На этом я не сдалась и продолжила ходить по всяческим кастингам, но слышала одно и то же: «ты слишком молодая», «в тебе нет ничего интересного», «ты выглядишь, как кукла», «такое нашим зрителям не нравится». Да как же не нравится, если нравится? (Смеется.)

Не такие вы уж и звезды, не такие вы уж и продюсеры, чтобы не увидеть, какой я бриллиант!

Как Оля Жук стала Дусей?

Чтобы стать Дусей, нужно было разочароваться. После девяти лет провальных кастингов мне подружка кинула вакансию блогера в 1+1 media. Одним из требований было видео, в котором я заявляю о себе. Чтобы прояснить ситуацию, скажу сразу, что блогером до этого я не была, если, конечно, как блог не воспринимать мою страничку в Instagram, где я рассказывала о косметике, записывала смешные видосы.

Было время, когда я думала, что Дуся – это просто фотограф

В общем я записала видео, где рассказала о своей боли касательно всего украинского шоу-бизнеса: мол, достали уже тем, что не берете меня к себе. Чтобы получить работу на ТВ, я приходила накрашенной – вы сказали «нет», я приходила с локонами – вы сказали «нет», я приходила с декольте! И все равно вы говорили «нет». Потом я стала ходить в гольфике – и все равно было «нет». Уважаемые кастинг-менеджеры, в чем ваш секрет?

И я так и сказала в видео: «Не такие вы уж и звезды, не такие вы уж и продюсеры, чтобы не увидеть, какой я бриллиант!» (Смеется.) И через пару дней меня позвали на кастинг.

Получается, когда ты шла на кастинг «Дуси», ты ничего о ней не знала?

Нет, почему? Мое первое знакомство с «Дусей» случилось очень много лет назад. Помню, достаточно часто наталкивалась в социальных сетях на фото, где внизу был логотип «Дуся». И было время, что я думала, что Дуся – это просто фотограф. Потом я стала больше интересоваться шоу-бизнесом и, соответственно, узнала уже о целом проекте с таким названием. Правда, сейчас делать то, что делала «Дуся» тогда – не уникально. Сейчас, мне кажется, любой может ходить куда-то и стебаться со звезд. Взять того же Дурнева. Поэтому моя задача – сделать этот проект уникальным. Искать те методы, способы общения с аудиторией, которые ранее не применялись в проектах подобного формата.

Кто такая Дуся для тебя?

Для меня это такая «своя подруга», «сканер для звезды». Она приходит на интервью и точно знает, что знаменитости ей могут рассказать, а что хотят скрыть. Когда я в роли Дуси, я дружу абсолютно со всеми звездами, которых встречаю на площадке.

Главное – не стесняться. Звезды – такие же люди, как и мы. У них тоже две руки и две ноги. Да, может у них больше волос и ресниц, но сути это не меняет! (Смеется.)

Назови два качества, которыми обладает Дуся?

Смелость и неленивость.

Хорошо ли то, что Дуся перестала быть анонимом?

Я считаю, что да. Раньше был популярен формат газет – все хотели читать что-то онлайн. Сейчас, с приходом новых технологий, все больше хотят смотреть. Судя по той работе, которую я уже проделала, работая Дусей, я понимаю, что много тех эмоций, которые мы показываем, было ну очень сложно передать в тексте.

Существует ли украинский шоу-бизнес?

Украинский шоу-бизнес есть. И это огромный труд и стресс. У нас часто говорят: в Украине нет звезд. Окей, а на чьи концерты вы тогда ходите? А кого вы смотрите по телевизору? Если даже сравнивать с Голливудом, разница для меня – лишь в деньгах. В количестве денег, которое вкладывается в отрасль. Больше денег – больше возможностей, больше звезд.

Ну почему у тебя Porsche Cayenne, а у меня проездной на метро?

Я, честно, не считаю, что наши звезды менее талантливые, чем зарубежные. Правда, я понимаю в чем претензия. Ведь с появлением социальных сетей много что превратилось в фейк. Заходишь на страницы к звездам и не веришь, что все может быть так идеально. И тогда в тебе говорит зависть: ну почему у тебя Porsche Cayenne, а у меня проездной на метро? (Смеется.)

Есть ли в украинском шоу-бизнесе звездная болезнь?

Конечно, у всех! Если честно, я мечтаю дорасти до такого уровня, чтобы говорить так (надувает губы и подпушивает волосы): «Я не буду с вами говорить без менеджера». Это шутка, конечно. Просто иногда я сама очень удивляюсь – в чем дело? У тебя есть рот, и я подхожу договориться об интервью – это стандартная процедура, но в ответ слышу одно и то же: «Уточняйте все у моего менеджера». Что уточнять? У какого менеджера? (Смеется.)

Иногда говорят так (опять надувает губы и пафосно произносит): «Ваш канал нам не интересен, потому что вы слишком новые». Но вспомни себя, то время, когда ты был новым, ты был кому-то интересен тогда? Поэтому, эксперимента ради, я даже думаю однажды взять и привлечь с собой на съемки некоего менеджера, который будет ходить рядом и представлять меня всем. Потом мы найдем нужную нам звезду, наши менеджеры начнут общаться, а мы будем стоять и молчать, переглядываясь.

У кого самая большая «звезда»?

Когда я поехала записывать интервью с Лесей Никитюк, я ждала ее дольше всех, дольше всех договаривалась об этом разговоре. И я искренне не понимаю, почему. Леся Ивановна, зачем? Мне показалось, что она просто не хотела. Но, мне кажется, все должно быть наоборот. Если ты звезда, то о тебе должны говорить – и чем больше, тем лучше. Поэтому, звезды, дайте нам эту возможность!

Поначалу мне казалось, что Юрий Горбунов очень высокомерный. Но несколько съемочных дней вместе – и первое впечатление рассеялось. Я поняла, что он реально крутой.

Самыми открытыми мне показались актеры ситкома «Однажды под Полтавой».

Кто твой кумир?

Когда-то я буквально фанатела от Лидии Таран. Хм, а она и сейчас прекрасна.

Что будет с «Дусей», если от нее уйдет Оля Жук?

(Глубоко вздыхает.) Давайте смотреть правде в глаза. За годы существования проекта, кто только не был Дусей: и мужчины, и женщины. Я все же надеюсь, что смогу создать качественный бренд, который будет неразрывно ассоциироваться с Олей Жук. Поэтому даже не хочу думать, что будет, если я соберусь покинуть проект или он закроется. Моя задача сейчас – довести свою работу до идеала, и пока я этого не сделаю, ни о чем таком я бы не хотела даже думать.

Какие планы у Дуси на ближайшее время?

Грядет осенний сезон! А это значит, что в ближайшее время ждите массу обзоров новых проектов, мои закулисные инсайты и много-много интересного. Только представьте, новый сезон «Танців з зірками»! Я планирую там буквально поселиться и не уйду, пока не научусь танцевать так же, как звезды. (Смеется.)

Сегодня на канале «Окей, Дуся» 18 роликов, ознакомиться с которыми можно по ссылке ЗДЕСЬ.

Фото: Александра Йорк