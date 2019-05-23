🍾Официально: Потап и Настя Каменских поженились

«Телекритика» делится с вами красивым и вдохновляющим инфоповодом: популярные украинские исполнители Потап и Настя Каменских официально вступили в брак.

Судя по 305 000 лайков под постом в официальном аккаунте Насти Каменских в Instagram, поклонники долго ждали радостного события. Если честно, звезды тщательно скрывали свои близкие отношения. Напомним, что артисты 13 лет вместе выступали в группе «Потап и Настя», которая принесла им славу и успех.

Настя Каменских очень трогательно и искренне признается в любви Потапу: «Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину». Действительно, до последнего момента фанаты певцов и медиа не были уверены, что свадьба состоится. Особо рьяные поклонники искали скрытые знаки в фото и текстах в официальных аккаунтах в соцсетях. А многие даже сомневались, что Потап и Настя официальная пара.

По информации источников редакции, свадьба проходит в данный момент в загородном ресторане под Киевом. До сих пор неизвестно имя дизайнера роскошного платья невесты.

По мере появления информации мы будем обновлять новость.

И еще: редакция желает паре большого счастья и красивой долгой истории любви!