🍾Официально: Потап и Настя Каменских поженились
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🍾Официально: Потап и Настя Каменских поженились

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 878
Главная МедиатусовкаИнсайды 🍾Официально: Потап и Настя Каменских поженились

В эту минуту артисты Потап и Настя Каменских празднуют свадьбу.

«Телекритика» делится с вами красивым и вдохновляющим инфоповодом: популярные украинские исполнители Потап и Настя Каменских официально вступили в брак.

🍾Официально: Потап и Настя Каменских поженились

Фото: Instagram Насти Каменских

Судя по 305 000 лайков под постом в официальном аккаунте Насти Каменских в Instagram, поклонники долго ждали радостного события.  Если честно, звезды тщательно скрывали свои близкие отношения. Напомним, что артисты 13 лет вместе выступали в группе «Потап и Настя», которая принесла им славу и успех.

🍾Официально: Потап и Настя Каменских поженились

Настя Каменских очень трогательно и искренне признается в любви Потапу: «Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину». Действительно, до последнего момента фанаты певцов и медиа не были уверены, что свадьба состоится. Особо рьяные поклонники искали скрытые знаки в фото и текстах в официальных аккаунтах в соцсетях.  А многие даже сомневались, что Потап и Настя официальная пара.

По информации источников редакции, свадьба проходит в данный момент в загородном ресторане под Киевом. До сих пор неизвестно имя дизайнера роскошного платья невесты.

По мере появления информации мы будем обновлять новость.

И еще: редакция желает паре большого счастья и красивой долгой истории любви!

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редактор рубрики "Спецпроекты"