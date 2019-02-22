Новое старое медиа GQ Hype

В дополнение к печатной и онлайн-версии старейшее мужское издание British GQ выпустило еженедельное digital-приложение GQ Hype.

Аудитория нишевого медиа — новое поколение модных мужчин, которых маркетологи называют поколением Z. Каждый понедельник в 7 утра GQ Hype готовит выпуск с собственной обложкой и множеством новостей и историй прошедшей недели. Темы для модников, как всегда, актуальные: стиль, развлечения, политика, спорт, комментарии, путешествия, еда, груминг, фитнес и видео. Одним словом, все, что важно для жизни современного парня.

Издатели надеются, что GQ Hype станет новым форматом взаимодействия с классическим джентельменским брендом.

А если честно, такой шаг стал необходимостью. По заявлению British GQ онлайн-версия журнала стала настолько популярной, что онлайн-приложение обновлялось быстрее и активнее, чем готовилось издание печатного журнала.

Важно уточнить, что онлайн-версия издания — платная! Но это не только не повлияло на рост читаемости, но даже усилило интерес аудитории.

История GQ показывает, насколько актуальным является онлайн-контент, упакованный в новый формат. У читателей есть спрос на еще большее количество цифрового GQ-контента, предоставляемого совершенно новым способом. И хотя сайт продолжает быть чрезвычайно успешным (рост в этом году повысился в среднем на 40%), издатели видят возможность производить еще больше контента. Более того, по мнению издания, такой высокорентабельный платный формат позволяет расширить обьем бесплатного контента.

Помимо того, что онлайн-медиа предлагает ежедневные обновления о стиле, политике, развлечениях, спорте и текущих событиях, новый ритм GQ Hype позволит выпускать больше всего. Каждый день регулярные истории будут формировать новый еженедельный журнал, делая для читателя своего рода part-work (с частичной занятостью), своего рода Advent календарь, расписанный на целый год.

Это означает, например, что если вы ищете еженедельный автомобильный обзор, вы будете находить его каждый понедельник в 10:00 или если вы хотите прочитать еженедельное обновление Matt Kelly о Brexit, вы будете искать его каждый четверг в 11:00. Возможно, читатель с нетерпением ждет еженедельную рубрику Hot Letter — «Горячее письмо»; он сможет прочитать его каждый вторник в 8 утра. Точно так же сводка десяти лучших предметов мужской одежды выходит в среду в 16:00, а новая колонка личных тренировок будет публиковаться каждое воскресенье в 8:00. Вот такой четкий график, по которому читатель будет получать новую порцию важных новостей и развлекательного контента.

GQ остается самым успешным мировым брендом мужской роскоши. С целью еще сильнее привязать адуиторию и напомнить ей о самых важных материалах и о себе, редакция будет делать бесплатный еженедельный повтор всего самого крутого.

Запуск первого цифрового издания — одно из самых захватывающих событий в 30-летней истории мужского издания. Оно предлагает альтернативное погружение в мир GQ, объединяя ортодоксальность журнальных изданий с непосредственностью цифрового доступа и создавая новую модель изданий в лучших интересах обоих миров.

Это свидетельство нашей приверженности издания будущему.

GQ вступает в свое четвертое десятилетие, и поскольку издательский бизнес находится под постоянным радикальным воздействием требований рынка, изменений потребительских моделей и систем доставки информации, бренд GQ продолжает расти. Пришло время подвести черту и предложить максимально модернизированный сервис. И кажется, новый подход работает!

Фото: GQ