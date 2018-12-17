Неожиданно: Дан Балан – тренер «Голосу країни 9»
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Неожиданно: Дан Балан – тренер «Голосу країни 9»

от Telekritika
От Telekritika 98
Главная Медиатусовка Неожиданно: Дан Балан – тренер «Голосу країни 9»

Наконец-то в команде тренеров появился артист, который не успел примелькаться зрителям в телешоу канала «1+1». Дан Балан станет четвертым тренером певческого проекта.

Команду звездных тренеров пополнил Dan Balan – популярный певец, который в 2009 году был номинирован на американскую музыкальную премию «Грэмми», как соавтор хита Live Your Life в исполнении Rihanna и рэпера T.I.

Dan Balan принял музыкальную эстафету в новом проморолике MONATIK, который, готовясь к борьбе за голос, изучал своего соперника, танцуя и напевая новую популярную композицию артиста Numa Numa. Кто еще помнит Дана Балана со времен существования группы O-Zone, тот услышал в новой песне старые нотки.

Неожиданно: Дан Балан – тренер «Голосу країни 9»«В этом году «Голос країни» пройдет под главной темой «Зірки серед нас». Мы ожидаем, что новый сезон откроет нам новые имена и новых звезд. Конечно, это невозможно без обновленной тренерской панели, которая в этом году удивит телезрителей своим составом. Впервые за всю историю проекта к украинским тренерам присоединилась звезда мирового уровня Dan Balan, который известен не только как исполнитель, но и как композитор. Поэтому Dan Balan планирует найти на проекте не просто талантливый голос, а человека, которому он напишет суперхит и который сможет исполнить его как можно лучше. Мы ждем от него новых решений и ярких эмоций», – рассказал Владимир Завадюк, главный продюсер шоу.

Как мы писали ранее, тренерами «Голосу країни» также станут Потап, Тина Кароль и MONATIK.

Фото: пресс-служба «1+1»

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