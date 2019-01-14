«Моє худі горить»: Ярмак и Джамала записали хип-хоп колядку
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«Моє худі горить»: Ярмак и Джамала записали хип-хоп колядку

от Telekritika
От Telekritika 30
Главная Медиатусовка «Моє худі горить»: Ярмак и Джамала записали хип-хоп колядку

Сегодня с самого утра в сети обсуждают хип-хоп колядку под названием «Добрий вечір», которую вчера, 13 января, выложил на своем канале в Youtube украинский репер Ярмак. Меньше, чем за сутки колядка набрала свыше 32 тысяч просмотров.

Помимо Ярмака, который, безусловно, занимает в съемках едва ни ключевую роль, на экране можно также заметить Джамалу, Алину Паш, Mr. Makoundi, Den Da Funk, FAME, а также LAUD – молодой коллектив, который, кстати, в этом году еще раз попробует свои силы в борьбе за право представлять Украину на ежегодном песенном конкурсе Евровидение.

Из участников неожиданного хип-хоп коллектива пока свое участие прокомментировала только Джамала у себя на странице в Facebook.

«Это самая спонтанная зaпись и съемка в моей жизни! От нaписaния песни до выхода клипа прошло всего две недели. Только с тaкими невероятными ребятами это могло получиться. Каждый из учaсников колaборaции нaписaл свою чaсть трека, при этом все вместе звучит очень оргaнично», – пишет украинская певица.

Спонтанную кооперацию артистов зрители восприняли достаточно позитивно, отмечая в комментариях, что такие песни стоит записывать почаще. Однако, к исполнителям были и вопросы. Например, почему песня не вышла на Рождество и что вдохновило авторов собраться таким составом и записать колядку. К сожалению, пока комментариев от исполнителей в тредах нет.

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