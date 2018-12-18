👑 Фешн-медийщики о назначении нового главного редактора Vogue Ukraine

Напомним, Филипп Власов долгое время работает на украинском медиарынке. Занимал должность директора отдела моды в Vogue Ukraine на этапе запуска проекта. Имеет опыт работы в модном ритейле: побывал на должности креативного директора фешн-ритейлера Asthik Group и киевского Sanahunt Luxury Concert Store.

Вчера мы писали о назначении Филиппа на должность главреда Vogue UA, а сегодня ТК спросила фешн-медийщиков, каким образом назначение Филиппа Власова может повлиять на дальнейшее развитие проекта Vogue Украина.

Леся Донец, PR-директор LITKOVSKAYA, фешн-журналист, автор телеграм-канала «Сил нет»

Фото: Facebook Леси Донец

«Мне нравится судить о людях по их самым недавним достижениям, а из последнего в биографии Филиппа вот что: он вернулся в Украину на позицию арт-директора одного из самых именитых украинских фешн-ритейлеров Asthik и в это же время тот перешел с размеренного шага на настоящий бег в нужном направлении. За последние полгода команда Asthik казалась сплоченной и сильной как никогда раньше, клевые проекты стартовали один за другим. Причем клевые и с точки зрения моды, и с точки зрения маркетинга. Всякий раз Филипп утверждал, что это совершенно не его достижение, но лично для меня это сигнал того, что он – тот человек, который умеет собрать воедино и направить в нужное русло мысли и действия своей команды. Если это так, украинский Vogue ждет новый виток триумфа. Будем надеяться».

Всякий раз Филипп утверждал, что это совершенно не его достижение, но лично для меня это сигнал того, что он – тот человек, который умеет собрать воедино и направить в нужное русло мысли и действия своей команды

Богдан Максименко, журналист, основатель телеграм-канала antihipstaswag

Фото: Facebook Богдана Максименко

«Сегодня стало известно, что Филипп Власов назначен главным редактором украинской версии Vogue и четвертым мужчиной- главредом в истории издания, после Эдварда Эннинфула (Vogue Uk), Мануэля Арно (Vogue Arabia) и Эмануэле Фарнети (Vogue Italia).

Филипп был fashion-директором Vogue Ukraine при Маше Цукановой, а еще в его послужном списке — работа в русских версиях GQ, GQ Style, Tatler, Elle, Instyle Man. Он занимался коммуникациями H&M и был креативным директором мультибренда Asthik.

Два бывших главных редактора украинского Vogue, Маша Цуканова и Ольга Сушко, пришли в глянец из черно-белой газеты, а Власов большую часть своей карьеры работал директором моды «тяжеловесных» глянцевых изданий. Станет ли в журнале еще меньше текста и больше визуальной составляющей? Надеюсь, что нет. Поставить на позицию главреда «не пишущего» кандидата, который занимался модой и визуалкой, – решение не новое. Эммануель Альт прямиком из fashion-отдела заняла позицию Карин Ройтфельд, а бывший директор моды журнала W Эдвард Эннинфул стоит у руля британской версии Vogue.

Власов большую часть своей карьеры работал директором моды «тяжеловесных» глянцевых изданий

Радует тот факт, что Филипп точно знает, как функционирует медиарынок и понимает правила игры глянцевого жанра. Надеюсь, что у Филиппа получится найти (или качественно видоизменить) уникальный голос издания и сохранить мощный visual.

Хочется думать, что глобального ребрендинга не произойдет, а качественных текстов станет в два раза больше. Несмотря на то, что мы живем в эру инстаграма, а картинки многим заменили тексты, я убежден в том, что слово в журнале всегда господствует над изображением. А лучше всего – грамотный микс первого и второго, чтобы журнал был интересен аудитории, релевантен времени и оставался лидером рынка. Аминь. Поздравляю Филиппа с должностью и жду первого номера под его руководством».

Главное фото: обложка VOGUE работы Филиппа Власова