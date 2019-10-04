Леонид Парфенов: «Моя фамилия на «п», но я не Путин»

4 октября российский журналист, автор и ведущий программы «Намедни» Леонид Парфенов был участником конференции для собственников и руководителей бизнеса Business Wisdom Summit и в промежутке между своими панелями пообщался с украинскими журналистами.

В начале беседы, которая длилась несколько минут, Парфенов намекнул, что не стоит его ассоциировать с Президентом РФ Владимиром Путиным: «Пожалуйста, только не надо меня… Моя фамилия на «п» начинается, но я — не Путин. Потому что здесь (в Украине. — Ред) задают вопросы, которые должны только Нормандским саммитом решаться. Почему-то их спрашивают у любого московского приезжего».

Журналистам удалось задать Парфенову несколько вопросов.

С начала 2018 года ваша программа перекочевала в YouTube. Ощутили разницу в создании контента для видеохостинга и для ТВ?

Нет никакой разницы. Это вообще искусственное сопоставление, потому что люди ищут контент. Им без разницы — они видели это в эфире или сразу на YouTube. Если пропустили в эфире, то потом этот кусок посмотрели на YouTube. Важно то, что они вступили во взаимодействие с контентом, а дальше эта технология выступает способом доставки аудиовизуальной продукции на дом. Более того, человек потом даже и не вспомнит видел он это в реальном эфире или нет.

С переходом в YouTube изменилась ли аудитория, которая вас смотрит?

Конечно, есть пожилые люди, которые не заходят на YouTube, это понятно. Но это существенно не влияет на задачи по работе с контентом. Ты все равно должен сделать материал, который интересно смотреть. А как человек это будет смотреть.. Да хоть VHS-ку пусть купит и посмотрит.

На телевидение вам не предлагали вернуться?

Нет.

Современные блогеры — преемники телевидения или нет? Или соцсети — это новый мир?

Это вообще не имеет никакого отношения к эфиру. Дудь, к примеру, снимает абсолютно телевизионный продукт: восьмеркой разговор двух человек. Ничего более классического представить невозможно. Ну и что?

Украинские СМИ читаете/смотрите?

Нет. Я и российского телевидения не смотрю. Я могу какой-нибудь клип новый посмотреть, это максимум. Хотя недавно посмотрел обращение Зеленского в связи с подписанием формулы Штайнмайера. Очень хорошо получилось — с двух дублей, на двух крупностях. Я думаю, в этом плане он самый передовой президент мира. Так говорить с суфлером, будто его нет – искренне, ровно пять минут тридцать секунд.

Телевидение умрет в нынешнем формате или переформатируется и выживет?

Вот вы точно приемник фильма «Москва слезам не верит», который говорил, что не будет ни кино, ни театра, что будет одно телевидение. Теперь вы решили сказать, что не будет телевидения, а будет один YouTube. Ничего не будет одно, все будет единовременно.

На мобильный телефон сможете снимать?

А на что их снимают? Я много раз говорил, что снимаю «палкой японского туриста».

Фото: Александра Йорк