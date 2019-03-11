«Корону сними»: By Badoev

Оля успевает везде: и в шоу «Дивовижні люди», и в модном проекте «Подиум» и на сцене. Новый клип певице снял известный клипмейкер Алан Бадоев. Посмотрев видео, убеждаешься, что комичность и эпатажность Королевы сохранена на все сто процентов.

С момента выхода 8 марта, клип собрал 483 тысячи просмотров, а это, на минуточку, почти полмиллиона за три дня.

В семейно-спортивной драме Оля покоряет лед с двукратным чемпионом Украины и мира в одиночном катании – Дмитрием Дмитренком. Также в клипе снялась младшая дочка певицы и телеведущей – Алиса.

«Клип «Лед тронулся» посвящен детям! Ведь мы для них, несмотря на все ошибки и неудачи, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них мы настоящие короли и королевы!», – признается Оля Полякова.

«Оля – прекрасный артист, готовый постоянно экспериментировать и дорабатывать свой образ ради сюжета клипа. Изначально жанр клипов для Оли – не совсем мой жанр и мой конек. Приходится выходить из зоны комфорта мне, как режиссеру. Безусловно, это очень интересно и в тоже время, очень сложно. Обычно я очень долго работаю над клипами Оли. Ориентируюсь на предпочтения ее зрителей, требования стиля песен, а главное самой певицы», – оправдывается Алан Бадоев «Обозревателю». Оля же обозначила, что на съемках клипа ужасно замерзла, ведь двое суток ее держали на катке, а она была в тонких костюмах.

Напомним, сегодня Оля Полякова является одним из четырех тренеров проекта с одаренными и талантливыми украинцами «Дивовижні люди». Также, в последнем выпуске проекта «Подиум» на Новом канале певица оценивала головные уборы, которые для нее сшили участники проекта.

Фото: glavred.info