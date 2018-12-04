«Книголав» запустил флешмоб
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«Книголав» запустил флешмоб

от Telekritika
От Telekritika 54
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Издательство «Книголав» запустило в Instagram флешмоб-марафон #оничитают.

«Книголав» вместе со Светланой Павелецкой, директором по маркетинговым коммуникациям «1+1 медиа» и соосновательницей одного из самых молодых, но уже известных украинских издательств, запустил флешмоб #оничитают. Цель проекта – привлечь внимание к традиции чтения всей семьей.

Флешмоб уже поддержали известные мамы: Маричка Падалко, Маша Ефросинина, Неля Шовкопляс, Анастасия Дризо.

 «Сложно представить более продуктивное время, проведенное с ребенком. Когда вы читаете – вы точно не в телефоне, когда дети слушают – они точно не в гаджетах. Если верить статистике, 68% процентов детей считают, что совместное чтение – один из наиболее счастливых моментов, проведенных с родителями», – рассказывает Светлана.

Согласно статистике, которую недавно предоставили культурно-издательский центр «Читомо» и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, только 26% украинцев читают детям книги ежедневно или несколько раз в неделю. Светлана Павелецкая считает, что сложившуюся ситуацию необходимо срочно исправить.

Детально с условиями участия в флешмобе можно ознакомиться на странице Instagram «Книголав». Среди участников марафона организаторы обещают разыграть книжные призы.

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