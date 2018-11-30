«Караоке на Майдане» 20 лет. Кондратюк запустил флешмоб
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«Караоке на Майдане» 20 лет. Кондратюк запустил флешмоб

от Telekritika
От Telekritika 41
Главная МедиатусовкаИнсайды «Караоке на Майдане» 20 лет. Кондратюк запустил флешмоб

К юбилею «Караоке на Майдане» «Якубович украинского телевидения» Игорь Кондратюк запустил флешмоб #20роківКараокеНаМайдані и #моєКараокеНаМайдані.

Как сообщает Master Management (продакшен, который производит программу), совсем скоро певческому проекту, созданному Игорем Кондратюком, исполняется 20 лет. За два десятка лет существования проекта побороться за звание лучшего народного исполнителя смогли около 5 тысяч певцов из народа и профессионалов, музыкантов.

Участниками «Караоке на Майдане» в свое время были: Надя Дорофеева, Макс Барских, Наталья Валевская, Тина Кароль, Alyosha, Тарас Тополя, Павел Табаков, Яна Соломка, Александр Скичко, участники группы AVIATOR, Вика из «НеАнгелов» и многие другие знаменитости.

«Если вы были участником передачи, «Караоке» гостило у вас в городе или вы были на съемках в Киеве, то скорее поднимайте свои домашние архивы в поисках фото или видео и выкладывайте их с хештегами #20роківКараокеНаМайдані и #моєКараокеНаМайдані в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук. Самые интересные воспоминания получат лайки и репосты от официальной странички @karaoke_na_maidani, а также призы», – говорится в сообщении.

«Когда мы начинали «Караоке на майдане», не было социальных сетей. Тогда приходили письма, по почте! И посмотрев наш домашний архив со съемок Караоке, я понял, что это очень интересно, увидеть кадры разных лет! Одно дело, что видел я как ведущий, а совсем другое, как видели Караоке ВЫ – со своего места участника, зрителя, группы поддержки участника, случайного прохожего. Поэтому приглашаю Вас участвовать в флешмобе #20роківКараокеНаМайдані и #моєКараокеНаМайдані! Обещаю поделиться и своими архивными фото», – заинтриговал Игорь Кондратюк.

Планируется также отдельная съемка юбилейной передачи, место и дата которой будут объявлены на официальном аккаунте в Instagram @karaoke_na_maidani.

Как известно, программа начала выходить на канале «Интер», позже выходила на «1+1». Сегодня «Караоке на Майдане» транслирует канал СТБ.

Фото: Master Management

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