Канье Уэст выпустит документальный фильм Jesus Is King, который покажут в IMAX

Американский рэпер Канье Уэст обьявил, что в процессе завершения документального фильма о том, как создавался новый альбом Jesus Is King. Превью фильма прошло в Theatre Детройта. Фильм получил название Jesus Is King: A Kanye West Experience. Премьера документального фильма запланирована в США на 25 октября в кинотеатрах IMAX.

Фильм рассказывает о том, как Канье и команда музыкантов участвовали в формате музыкальных служб (новая фишка репера). Также в кадре можно увидеть новую инсталляцию Джеймса Туррелла в Arizona’Painted Desert. Кадры с исполнением песен из альбома Jesus Is King на воскресных службах, которые проводил Канье Уэст в Чикаго, Атланте, Детройте и на музыкальном фестивале Coachella.

История с новым альбомом Jesus Is King, который должен был выйти в прошлую пятницу, 27 сентября, все еще не прояснилась. Сначала онлайн появилась информация о том, что дата релиза перенесена на 29 сентября, но с тех пор ничего не произошло. Все фанаты ожидают, что релиз Уэста вот-вот произойдет, и проверяют Instagram жены репера Ким Карадшьян.

Фото: Pitchfork