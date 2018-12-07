Камбербэтч идет в украинский 10 класс

Киевское издательство «Грамота» выдало учебник по зарубежной литературе, на обложке которого изображен Бенедикт Камбербэтч как «современное воплощение принца Датского». Учебник издан на деньги госбюджета и рекомендован Минобразования.

Как рассказала BBC-Украина руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николенко, британский актер появился на обложке не случайно, цель учебника – заинтересовать школьников не только классическими переводами, но и современными воплощениями героев в кино и театре.

«Образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений Гамлета», – поясняет Ольга, не уточняя, использовано ли фото актера легально. Ольга Николенко рассказала, что в учебнике есть рубрика «Артгалерея». В ней авторы разместили информацию о воплощении Гамлета в разных странах, о постановке Гамлета учениками Леся Курбаса, о британском фильме с Лоуренсом Оливье.

Фото: Getty