Камбербэтч идет в украинский 10 класс
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Камбербэтч идет в украинский 10 класс

от Telekritika
От Telekritika 59
Главная Медиатусовка Камбербэтч идет в украинский 10 класс

На обложке украинского учебника по зарубежной литературе красуется Бенедикт Камбербэтч.

Киевское издательство «Грамота» выдало учебник по зарубежной литературе, на обложке которого изображен Бенедикт Камбербэтч как «современное воплощение принца Датского». Учебник издан на деньги госбюджета и рекомендован Минобразования.

Камбербэтч идет в украинский 10 класс

Как рассказала BBC-Украина руководитель авторского коллектива учебника Ольга Николенко, британский актер появился на обложке не случайно, цель учебника – заинтересовать школьников не только классическими переводами, но и современными воплощениями героев в кино и театре.

«Образ Камбербэтча здесь вполне органичен, так как он входит в ряд современных воплощений Гамлета», – поясняет Ольга, не уточняя, использовано ли фото актера легально. Ольга Николенко рассказала, что в учебнике есть рубрика «Артгалерея». В ней авторы разместили информацию о воплощении Гамлета в разных странах, о постановке Гамлета учениками Леся Курбаса, о британском фильме с Лоуренсом Оливье.

Фото: Getty

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