🙈 Как Ольга Полякова превращалась в зомби

В новом весеннем сезоне телезрители увидят проект канала «Украина» об уникальных способностях мозга украинцев «Дивовижні люди».

«Телекритика» писала ранее, что судьями проекта стали Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны «Говорить Україна» на канале «Украина» Алексей Суханов и ученый Виктор Комаренко. Ведущим шоу будет Александр Скичко.

Так вот, уже с первых съемок проекта Оля Полякова, известная своим взрывным характером, заявила, что «сейчас превратится в зомби»!

Дело в том, что девушка «подсела» на соцсети, и невозможность пролистать ленту «не дает ей жить». Александр Скичко поделился в своем Instagram забавным видео, на котором во время паузы в съемочном процессе певица требует, чтобы ей срочно принесли мобильный телефон.

– Истерика, истерика. Оля, что происходит? – удивился Саша Скичко.

– Я хочу свой телефон! – ответила певица. – Я не могу без телефона жить! Понимаете, я хочу вот это делать, вот так (прим. ред. – показывает, как листает ленту в соцсетях).

– И это, между прочим, Оля не сидела в Инстаграме 15 минут, – отметил ведущий.

– Какие 15 минут? Я не сидела уже 15 часов! – поспешила возразить Королева ночи. – Я сейчас превращусь в зомби! Дайте мне мой телефон!

Интересно, смогут ли участники шоу очеловечить зомби своими способностями, не давая Ольге Поляковой скучать по социальным сетям?

Фото: Instagram