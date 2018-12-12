Греховная любовь: Gucci и русская церковь

Священнослужители уже не те: без Gucci и Louis Vuitton им сложно быть посредниками между Богом и паствой. Так, российские пользователи сети Instagram обнаружил, что 39-летний священник Тверской области, заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой и председатель Комитета имени Победоносцева Вячеслав Баскаков выкладывает в сеть фото своих покупок дорогих брендов: туфель и сумок Gucci, чемоданов и тапок Louis Vuitton и других. Такая роскошь пришлась не по вкусу ни народу, ни православной церкви. Зато этой новостью полакомились не только российские СМИ, но даже Hypebeast. Естественно, и «Телекритика» в стороне не осталась.

Как сообщает The Moscow Times, в воскресенье официальный представитель церкви заявил, что церковный дисциплинарный комитет попытается «вернуть его (Вячеслава) в чувство», а аккаунт Instagram, в котором священник публиковал фотографии, недавно был удален.

В своем покаянном письме, опубликованном на «Ахилле», протоирей пишет:

«Я прошу прощения у всех, кого обидел и ввел в заблуждение и осуждение, и поношение через меня Святой Церкви. Мне очень стыдно, и я несу полную за это ответственность. Я понесу епитимию, закрою Инстаграм, раз не умею вести себя скромно и адекватно.

Да, это мои фотографии, им от года и более. Только не все вещи мне принадлежат – большинство (особенно тапки и большой чемодан) – фотографии мои в магазине. Купить это не по карману никакому священнику. Да и незачем. Сейчас я считаю такие фотографии глупыми, ребяческими, даже греховными. А в те дни это было в формате социальной сети – ставить все, что нравится и не греховно. Старался быть открытым человеком. Меня предупреждали, но я боролся за эту “свободу”».

Есть небольшое снисхождение – к почти всем ботинкам я сам пришил пряжки. Так что это недорогая обувь.

«Есть небольшое снисхождение – к почти всем ботинкам я сам пришил пряжки. Так что это недорогая обувь, но выглядит празднично. Чтобы было что-то праздничное в одежде, по настроению после литургии. Ведь я никогда за 18 лет ни снимал черный подрясник».

Видимо, Вячеславу стыдно было недолго, ведь он снова появился в Instagram после удаления предыдущей страницы. Это заметил пользователь Pikabu под ником Eructo.

«Нашелся тот самый священник, новый аккаунт завел, даже сторис выкладывает, быстро он оправился))», – написал автор поста. Сейчас на странице 36 публикаций и 13,7 тыс. подписчиков.

Как видим, представители православной церкви не перестают удивлять. С такими темпами они скоро станут светским бомондом всея Руси.

Фото: Getty