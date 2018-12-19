👁🕺Голосование: лучший ведущий года по версии «Телекритики»

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Давайте же ознакомимся с нашими номинантами.

Богдан Юсипчук

Кажется, секрет успеха прост. Чтобы дебютировать в качестве ведущего, судьи либо соведущего проекта, нужно всего лишь иметь титул «самого красивого», харизму и желание пробовать что-то новое. Результат не заставит себя ждать. Не успел стартовать второй сезон «Модель XL», как Богдан Юсипчук уже жаловался мне на большое количество фанаток и то, что некоторые участницы проекта в открытую разрешают себе флиртовать с ним. В общем, не легко в этом мире жестоком быть красивым таким. С почином, Богдан!

Владимир Полуев

Владимир Полуев начал свою работу на «112 Украина» еще в 2013 году. И только в этом стал соведущим Анны Степанец по проекту «Пульс». Мужество Вовы, как и Анны, заставляет восхищаться многих. Причем, именно Полуеву иногда приходится буквально разнимать политиков во избежание разбитых носов в прямом эфире.

Юрий Марченко

Юрия Марченко до недавнего времени знали как редактора интернет-журнала Platfor.ma. После кастинга Марченко утвердили на первую в его жизни роль ведущего, да еще и вечернего разговорного проекта. Согласитесь, достаточно почетное повышение. С конца июня познакомиться с Юрием Марченко в качестве ведущего можно в эфире ток-шоу «Вечер с Юрием Марченко» на «UA:Перший». Правда, уже в архивах. Первый сезон проекта завершился в октябре этого года.

Александр Коляда

Имя Коляды неразрывно связано с генетикой и наукой. Его уже называли «самым ярким украинским ученым», «лучшим спикером TEDxKyiv», а теперь и «самым загадочным ведущим на СТБ». Достался Саше непростой дебютный проект «ЭксперименТЫ», который, даже не успев выйти в эфир, был заклеймен за сцены насилия. Но первая роль ведущего у Коляды получилась неплохая. Считаю, на это обязательно стоит взглянуть хоть разок.

Ильяс Сахтара

Ильяс – лицо для ТРК «Украина» тоже абсолютно не новое. С 2009 года он главный стилист телеканала (думаете, почему Суханов такой стильный?). Но вскоре Ильяс все-таки вырвался из кабинетов на экраны, и первым его дебютом стала передача «Оголена красуня» на том же ТРК «Украина». В этом году Сахтара снова появился на экранах, теперь в дуэте с Анастасией Касиловой, а объединяет их, как вы поняли, «Місія: краса».

Александр Скичко

Александр Скичко в глазах зрителей заметно вырос – в осеннем сезоне на ТРК «Украина» стартовало его новое шоу, в котором Александр стал не только ведущим, но и продюсером. И несмотря на то, что к разговорным вечерним ток-шоу украинская аудитория еще якобы не готова, «Без паніки» по рейтингам стартовало с достаточно неплохими показателями – с первых выпусков программа Скичко собирает не менее 8% доли по аудитории 18-54 (50k+). Поздравляем с успешным стартом.

Владимир Остапчук

По такой же траектории взлетает в этом году и карьера соведущего Александра Скичко на песенном конкурсе «Евровидение 2017» Владимира Остапчука. После первого сезона «Инспектор. Города» в этом году Владимир дебютировал в качестве ведущего кулинарной программы «Король десертов». Но, к сожалению, такими показателями телесмотрения, как «Без паніки», проект «1+1» похвастаться не смог. Доля «Короля десертов» не превышала 8% доли по аудитории 18-54 (50k+). Зато 2018 году у Владимира Остапчука родился сын, а еще ведущий завел свой блог на YouTube.

Ярослав Куц

2018 год стал успешным в плане карьеры и для Ярослава Куца. Юрист и эксперт двух масштабных проектов на ТРК «Украина» – «Говорить Україна» та «Глядач як свідок» – в начале года открыл свой проект «Контролер». В программе, которая по формату напоминает «Инспектор. Города», Ярослав Куц так же, как и Остапчук, исследует скрытые опасности детских площадок, бездействие чиновников и прочие социальные проблемы граждан. И, судя по рейтингам, достаточно успешно. В среднем выпуск «Контролера» собирает около 8% доли аудитории.

Михаил Саакашвили

Если с политикой не сложилось – иди в медиа. Кажется, эта был последний шанс для экс-президента Грузии Михаила Саакашвили хоть как-то удержаться на плаву и дать забыть зрителям события конца 2017 года – арест Михи, Михо-Майдан и прочие Михо-шалости. Но и тут не обошлось без эксцесса. Не успел Михаил Саакашвили стать ведущим «Джокеры. Путь в президенты» на телеканле Zik, заняв в осеннем сезоне место главреда «Украинской правды» Севгиль Мусаевой, как сразу же вляпался в скандал. Первый выпуск программы «Джокеры» был посвящен кандидату в президенты Юлии Тимошенко, в нем журналисты максимально раскритиковали политика. Ролик вызвал бурную реакцию в сети, после чего Саакашвили заявил, что финальный монтаж выпуска с ним не был утвержден и журналисты Zik очернили Тимошенко без его ведома, – с чем он категорически не согласен. Журналисты Zik в ответ предположили, что Саакашвили и Ко «подчинены» Тимошенко – в этом якобы и кроется причина негодования политика. Где истина – пока не понятно, так же, как и не ясно, будет ли продолжать весть эту программу Михаил.