Главу Warner Brothers подозревают в сексуальных домогательствах
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Главу Warner Brothers подозревают в сексуальных домогательствах

от Telekritika
От Telekritika 12
Главная Медиатусовка Главу Warner Brothers подозревают в сексуальных домогательствах

Кевина Цудзихару анонимно обвинили в том, что он предлагал роли в фильмах молодой актрисе Шарлотте Кирк за сексуальные отношения с ним.

Hollywood Reporter сообщает, что Кевина Цудзихару и актрису Шарлотту Кирк подозревают в сексуальной связи. Они с 2013 года встречались лично несколько раз и, скорее всего, вступали в сексуальные отношения. Об этом свидетельствуют текстовые сообщения, опубликованные THR. В сообщениях также отмечается, что Кирк просила Цудзихару познакомить ее с людьми, которые могли бы помочь в ее актерской карьере.

По данным издания, Цудзихара лично проводил переговоры от имени актрисы и договаривался о прослушиваниях ее на роли в кино и на телевидении. Однако нет никаких признаков того, что Цудзихара заставлял кого-то в Warner Bros. снимать ее в кино. «Шарлотта Кирк отрицает какое-либо неподобающее поведение со стороны Кевина Цудзихары, и у нее нет претензий к нему», – заявил представитель Кирк.

Представитель WarnerMedia отмечает, что каждый раз, когда они получают новые обвинения, они проводят соответствующее расследование, чем будут заниматься и в этот раз.

Напомним, актриса Шарлотта Кирк снялась в фильме 2016 года «В активном поиске» и «8 подруг Оушена» 2018 года, оба - фильмы Warner Bros.

Фото: gotceleb.com

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