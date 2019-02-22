🤦‍♂️ «Где логика?»: ТВ-реакция на скандал с постановочным нападением на Джусси Смоллетта

Для начала вкратце напомним, чем провинился 36-летний актер. Джусси Смоллетт, прославившийся благодаря роли в сериале «Империя» на Fox, в конце января обратился в полицию Чикаго: против него якобы было совершено преступление на почве ненависти. Однако на днях в полиции заявили, что он сымитировал нападение, к тому же с корыстной целью: актер якобы хотел привлечь к себе внимание как к жертве расизма и режима Дональда Трампа, тем самым продвинув свою карьеру.

Ведущий The Daily Show Тревор Ноа прокомментировал инцидент: «Этот парень разыграл фейковое преступление на почве ненависти, чтобы получить прибавку к зарплате? Где логика? Тебе надирают задницу, ты приходишь к боссу и говоришь, мол, мне нужен еще миллион долларов на пластыри? О чем он вообще думал? Это плохой способ повысить себе получку, ребята. Зовите меня старомодным, но куда подевался тот способ, когда ты просто приходишь в кабинет начальника и шантажируешь его голыми фотографиями?»

Телеведущий Стивен Колберт, чьи гости (включая звезду «Академии Амбрелла» Эллен Пейдж) в начале февраля активно защищали Смоллетта, когда появились первые слухи о постановке, заявил в новом выпуске The Late Show: «Эта история касается расы, сексуальности (Смоллетт признался в своей гомосексуальности на шоу Эллен Дедженерес в 2015 году – Ред.), политики и жестокости, так что мне нужно быть очень осторожным. Я просто скажу: ну и м*дак!»

Ведущий продолжил: «Я в этом не эксперт, но если ты пытаешься срежиссировать фейковое преступление, совершенное белыми супрематистами, найми двух белых парней (сообщниками актера предположительно были двое братьев-афроамериканцев – Ред.) И вот еще недопустимая в таком деликатном деле вещь: Смоллетт заплатил им чеком. Ну сами подумайте… Плохой мыслью также было написать в чеке “за имитацию нападения на меня, парня из сериала “Империя”, на почве ненависти”», – шутит Колберт.

Юристка и ведущая ток-шоу The View на телеканале ABC Санни Хостин подчеркнула, что представители полиции выглядели по-настоящему разозленными на пресс-конференции, посвященной инциденту. «Я помню, как проводила много часов подряд в домах жертв насилия, умоляя их дать показания, умоляя их сказать правду. Многие боялись это сделать: они считали, что им не поверят», – сетует она, явно видя в Смоллете мальчика, который кричал «волки!»

Напомним, что в этом месяце на YouTube-каналах телеведущей Натальи Влащенко и российского журналиста Юрия Дудя вышли интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Интервьюеры задавали Гордону ряд одних и тех же вопросов, и Наталья Влащенко обвинила Дудя в плагиате.

Фото: Джусси Смоллетт, Paul Zimmerman/Getty Images