Дилан Моран скоро в Киеве
МедиатусовкаНовости

Дилан Моран скоро в Киеве

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Медиатусовка Дилан Моран скоро в Киеве

Андрей Шабанов в апреле привезет в Украину Дилана Морана – самого популярного британского комика.

Андрей Шабанов в рамках 3 Kyiv International Standup Comedy Week, которая пройдет с 17 по 20 апреля в Киеве, привезет с большим сольным концертом самого популярного британского комика —  Дилана Морана. Открывать мероприятие также будет именитый комик.

В 2019 году Дилан Моран отправится в свой новый европейский тур с абсолютно новой программой Dr Cosmos. Шоу на английском языке увидят в 42 городах Великобритании, а также на сценах 32 городов по всему миру.

«Дилан Моран –  это наш талисман. Он выступал на нашей 1 Kyiv International Standup Comedy Week, тогда билеты на его концерт были проданы за 3 дня и многие просто не смогли попасть на его выступление. Я пообещал, что привезу Дилана еще раз. Теперь, спустя три года, я выполняю свое обещание. Приходите на концерт и давайте от души посмеемся над повседневностью!» – говорит продюсер «Большого украинского стэндапа» Андрей Шабанов.

Сольный концерт комика состоится в Октябрьском дворце 17 апреля.

Фото: Дилан Моран

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

Тяжела и неказиста жизнь супруги юмориста: жене Сергея...

10.07.2018

Бри Ларсон потроллила тех, кто просил ее больше...

21.09.2018

Алексей Дурнев станет доктором

21.09.2017

MONATIK побывал в Лондоне на концерте своего кумира

10.07.2018

Фреймут пострадала в Instagram из-за Олега Винника

18.03.2018

Плагиат или нет: бурные обсуждения вокруг песни Tayanna

06.02.2017

Facebook представил новую антифейковую функцию. Пока только в...

04.04.2018

Победительница Евровидения променяла российскую музыкальную премию на участие...

15.05.2018

Завтра на канале «Украина» стартует проект журналистских расследований

11.12.2018

Отец Меган Маркл возмутился решением Елизаветы II не...

27.06.2018