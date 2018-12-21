Дилан Моран скоро в Киеве

Андрей Шабанов в рамках 3 Kyiv International Standup Comedy Week, которая пройдет с 17 по 20 апреля в Киеве, привезет с большим сольным концертом самого популярного британского комика — Дилана Морана. Открывать мероприятие также будет именитый комик.

В 2019 году Дилан Моран отправится в свой новый европейский тур с абсолютно новой программой Dr Cosmos. Шоу на английском языке увидят в 42 городах Великобритании, а также на сценах 32 городов по всему миру.

«Дилан Моран – это наш талисман. Он выступал на нашей 1 Kyiv International Standup Comedy Week, тогда билеты на его концерт были проданы за 3 дня и многие просто не смогли попасть на его выступление. Я пообещал, что привезу Дилана еще раз. Теперь, спустя три года, я выполняю свое обещание. Приходите на концерт и давайте от души посмеемся над повседневностью!» – говорит продюсер «Большого украинского стэндапа» Андрей Шабанов.

Сольный концерт комика состоится в Октябрьском дворце 17 апреля.

Фото: Дилан Моран