📛 Анастасию Ивлееву не пустили в Украину

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины. ГПСУ сообщает, что девушка прилетела рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля оказалось, что в 2017 году Анастасия побывала в АР Крым на отдыхе, куда прилетела авиационным транспортом с территории РФ.

«Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы», – отмечают пограничники.

С начала 2019 года запрет на въезд за посещение оккупированных территорий получили 90 иностранцев. По данным ведомства, в прошлом году пограничники выявили около 2,2 тыс. фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда на/с временно оккупированных территорий Украины. За год было принято 170 решений о запрете въезда в Украину иностранным гражданам.

Напомним, украинский телезритель узнал об Анастасии в марте 2017 года. Тогда девушка стала ведущей проекта «Орел и Решка. Перезагрузка». После Леси Никитюк и Регины Тодоренко девушке так и не удалось завоевать всецело любовь аудитории, которая часто отмечала, что ведущей не хватает чувства юмора и естественности в кадре.

В России у Анастасии Ивлеевой дела обстоят куда лучше. Миллионы подписчиков в Instagram, YouTube-проект Agent Show со звездами медиа, кино и телевидения держат звездного блогера в тонусе и помогают привлечь своего благодарного зрителя.

Фото: Instagram