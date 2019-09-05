⭐ Звезды и экс-министры: фотоотчет с премьеры «Забороненого»

Фильм, основанный на биографических фактах об украинском поэте Василии Стусе и его нелегкой судьбе, собрал широкую публику. Возле столиков с водой и вином общались экс-министры и экс-депутаты.

Звезды развлекали снующую среди толпы прессу вплоть до первых слов бывшего главы Министерства культуры Евгения Нищука и выхода на сцену съемочной группы картины.

Напомним, фильм «Заборонений» рассказывает о последних годах Василия Стуса, его заключении и смерти. Картина вышла в прокат 5 сентября. Что еще посмотреть на этих выходных – читайте в нашей рубрике «ProПрокат».

Фото: Александра Йорк