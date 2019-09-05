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⭐ Звезды и экс-министры: фотоотчет с премьеры «Забороненого»

от Telekritika
От Telekritika 383
Главная Кино ⭐ Звезды и экс-министры: фотоотчет с премьеры «Забороненого»

В среду, 4 сентября, состоялась премьера драмы «Заборонений» Романа Бровко. На красной дорожке присутствовали создатели фильма, журналисты, политики и другие известные личности, которых «Телекритика» попыталась поймать для своего фотоотчета.

Фильм, основанный на биографических фактах об украинском поэте Василии Стусе и его нелегкой судьбе, собрал широкую публику. Возле столиков с водой и вином общались экс-министры и экс-депутаты.

Заборонений

Звезды развлекали снующую среди толпы прессу вплоть до первых слов бывшего главы Министерства культуры Евгения Нищука и выхода на сцену съемочной группы картины.

Заборонений

Съемочная группа фильма

Заборонений

Режиссер картины Роман Бровко

Заборонений

Режиссер с актерами фильма

Заборонений

Заборонений

Режиссер Олеся Моргунец-Исаенко

Заборонений

Актриса Ирма Витовская

Заборонений

Шоумен Денис Манжосов

Заборонений

Народний депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко

Заборонений

Актрисы фильма

Заборонений

Телеведущие Лидия Таран (с дочерью) и Маричка Падалко, народный депутат Украины VIII созыва Егор Соболев

Заборонений

Экс-министр культуры Евгений Нищук

Заборонений

Экс-министр инфраструктуры и транспорта Владимир Омелян

Заборонений

Исполнитель роли Стуса Дмитрий Ярошенко

Заборонений

Заборонений

Продюсер Игорь Кондратюк

Заборонений

Певица, народная артистка Украины Нина Матвиенко

Заборонений

Актер Алексей Тритенко

Заборонений

Актриса Екатерина Кистень

Заборонений

Alyosha и Тарас Тополя

Заборонений

Телеведущий Слава Соломка

Напомним, фильм «Заборонений» рассказывает о последних годах Василия Стуса, его заключении и смерти. Картина вышла в прокат 5 сентября. Что еще посмотреть на этих выходных – читайте в нашей рубрике «ProПрокат».

Фото: Александра Йорк

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