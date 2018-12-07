Звезда «Расследований Фрэнки Дрейк» – о женской дружбе и Гильермо дель Торо

Телевидение Канады в последние годы славится своими детективами. Сериал «Расследования Фрэнки Дрейк» (в другом варианте перевода – «Тайны Фрэнки Дрейк») не стал исключением. Рыжая умница Фрэнки в исполнении Лорен Ли Смит пришлась по нраву зрителям, а критики отметили, что приятно снова увидеть шоу, которым рулят женщины (шоураннеры «Фрэнки Дрейк» – Мишель Ричи и Кэрол Хэй). Сериал вы можете посмотреть на канале Epic Drama, а пока – познакомьтесь с исполнительницей главной роли.

Действие сериала разворачивается в такую необыкновенную эпоху. Что вам больше всего нравится в 1920-х годах? Наряды?

Когда снимаешь картину, действие которой происходит в 1920-х годах, есть очень много моментов, которые превращают работу в удовольствие. Несомненно это костюмы, прически и макияж. Актеру это помогает тем, что делает за него часть работы, в том смысле, что это погружает его в нужную атмосферу, и он сразу преображается в своего героя. Но также это съемочные площадки. Вообще этот период – это такое интересное время для женщин. Вся эта новообретенная свобода, которая была у женщин в 1922 году. Я думаю, здесь так много возможностей и направлений, по которым сериал может развиваться. Мне кажется, что именно это делает его таким захватывающим.

Помните тот эпизод, где девчонки были в джаз-клубе? Это было невероятно.

Да, было здорово, атмосфера, все было таким настоящим.

Действительно, так оно и было. Будто бы в этом эпизоде мы вернулись в прошлое. Художник-постановщик и вся съемочная группа проделали такую невероятную работу, создав этот мир для нас. Я думаю, что каждый, кто попадет на съемочную площадку, придет в восторг, это очень впечатляет.

В сериале много разных тем, которые вплетены в вашу историю, включая феминизм, но нет нравоучительства. Я думаю, это в самом деле помогает сюжету развиваться, словно ты смотришь на все глазами людей, живших в 20-е годы.

Прямо в точку. Мне кажется, что этот сериал вызывает такой интерес у зрителей частично благодаря тому, что в нем есть элементы судебной драмы и детектива, а затем добавьте к этому тот факт, что мы снимаем в Торонто для Торонто. И мы снимаем 1900-е годы, это 1921, 1922 и 1923 годы. А еще мы задействуем реальных персонажей.

Так, в прошлом году у нас был Хемингуэй, а в этом году – Коко Шанель. Я не знаю, насколько мне позволено что-либо рассказывать об этом, но все эти реальные личности вводятся в сюжет сериала. И мы можем упоминать любопытные факты и подробности. Мне кажется, что люди получают настоящее удовольствие, когда смотрят сериал. По крайней мере, мне интересно смотреть и играть в нем.

Как правило, когда так много женщин собираются в одном месте, это не всегда заканчивается хорошо. Как обстоят дела в вашем случае?

Вы совершенно правы. Несколько лет назад я играла в одном сериале, и в нем был по большей части женский актерский состав. Никто не ладил между собой. Особенно когда это женщины с твердым характером, никогда не знаешь, что из этого выйдет. Это прозвучит как клише, но я повторяю это снова и снова. Актерский состав, собранный нашими создателями и продюсерами, – это настоящее счастье.

Гильермо дель Торо – наверное, самый милый и приятный режиссер, которого я когда-либо встречала в шоу-бизнесе

Например, когда мы впервые встретились с Шантель Райли, я сразу ощутила химию между нами. Она вошла в дверь, и я буквально увидела, как она светится. Я почувствовала, что это прекрасный человек с позитивной энергетикой. И я подумала, о боже, я просто хочу быть рядом с тобой. А затем я познакомилась с Ребеккой и Шаррон. Это такие интересные и разные женщины. Все мы очень отличаемся друг от друга. Каждая из нас привносит что-то свое, что бы это ни было, в своего персонажа. Мы искренне любим друг друга. Самое сложное – знать, что завтра мы завершаем второй сезон и не сможем проводить вместе все дни и часы напролет; между нами действительно образовалась такая связь и сестринские отношения.

Это потрясающе. Расскажите о съемках «Формы воды». Очевидно, что это совершенно разные вещи, первый случай – это сериал, а второй – это фильм. Но ваша героиня в «Форме воды» также прекрасна, я наслаждался сценами с ней. А как вам работалось с Майклом Шенноном и Гильермо дель Торо?

Это было сумасшествие. Это был такой сюрреалистичный период в моей жизни.

Лучший фильм прошлого года.



Я знаю. С ума сойти, правда? Я все время себя щипаю, чтобы убедиться, что я действительно была хоть и очень маленькой, но все же частью фильма, получившего «Оскар». Это круто. Все произошло так интересно. За несколько лет до этого я встретилась с Гильермо для другого проекта, но наши графики не совпадали, и я не смогла в нем поучаствовать. В этот раз у меня были съемки в Монреале, и со мной была моя четырехмесячная дочь. Мне позвонили сообщить, что Гильермо дель Торо снимает свой новый фильм в Торонто, и он хотел бы знать, не могу ли я приехать на пару дней и сыграть жену Майкла Шеннона. На что я ответила: «Да, конечно. Что мне нужно для этого сделать?» Мы с мужем и дочкой ехали в Торонто всю ночь. Я приехала с одной съемочной площадки на другую, где снимали «Форму воды» и где у меня было несколько съемочных дней с Майклом Шенноном.

Вот это была поездка! Это было потрясающе! Майкл Шеннон – наверное, один из самых сильных актеров, с которыми мне когда-либо приходилось работать. А Гильермо – наверное, самый милый и приятный режиссер, которого я когда-либо встречала в шоу-бизнесе. Это было невероятно. Я знала, что пробуду здесь всего два дня, и что съемки только начались, но у меня было такое чувство, что все очень рады быть здесь и очень гордятся этим проектом, что все знают, что участвуют в чем-то поистине особенном.

А кстати, как вы попали в этот бизнес и почему захотели стать актрисой?



Я захотела стать актрисой, когда мне было семь лет. Я посмотрела фильм «Лабиринт» с участием Дженнифер Коннелли, Дэвида Боуи и множества кукол. Я помню, как после просмотра этого фильма я была очарована миром, созданным на экране. Я не имела представления, что это был за странный мир, но я знала, что хочу оказаться в нем. Я помню, как сказала маме об этом. На что она мне ответила: «Ты хочешь быть в кукольном мире Джима Хенсона?» И я: «О, да, это именно то, чего я хочу». Я начала донимать родителей расспросами еще с раннего возраста. Никто из моей семьи не имел актерского опыта и ничего не знал о киноиндустрии. Я начала брать уроки актерского мастерства и много играть в театре. Но когда я была маленькой, моя семья много разъезжала. Поэтому было довольно сложно заниматься чем-то постоянно.

Когда мне исполнилось 17 лет, мы жили в Лос-Анджелесе. И я вновь вернулась к своему увлечению. После Лос-Анджелеса я переехала в Канаду. Я решила попытать счастья на актерском поприще. И мне повезло.

Я думаю, каждая маленькая девочка в какой-то момент хочет стать частным сыщиком. И вот она вы.



Вау, и вот она я. В этой профессии нужно делать вид, что ты умеешь делать определенные вещи, и это удивительные вещи. Это то, что мне так нравится в ней. Мне не нужно уметь делать хорошо что-то одно, я могу преуспеть во множестве вещей.

Вы бы хотели, чтобы ваша дочь занялась актерской деятельностью?



Нет. Когда ей будет 18 лет, тогда мы сможем поговорить об этом. Но мне сложно сказать. Это жесткий бизнес. Я всегда даю один совет молодым актерам и ребятам, которые только хотят попасть в этот бизнес. Это неприятная, но все же правда. Если ты что-то любишь или чем-то страстно увлечен, следуй за этой мечтой. И ты должен хотеть этого очень сильно, хотеть этого больше всего на свете, потому что оборотная сторона – очень суровая.

Отказы принимать тяжело. Никогда не знаешь, когда появится следующая работа. Это однозначно не для всех. Мне кажется, многим трудно это понять. Но я, конечно, за то, что, если тебе что-то нравится, и ты чем-то увлечен, пробуй. Ты всегда можешь вернуться в исходную точку.

Как вы защищаетесь от негативных сторон этого бизнеса? Например, что вы делаете, чтобы набраться сил и отдохнуть?



Знаете, только когда я повзрослела, стало немного проще. Только с возрастом, а также с определенной степенью уверенности в себе, вы сможете расслабиться и отпустить ситуацию. Если это не моя роль, значит, будет что-нибудь другое. Тем не менее, взрослеть в мои 20 лет было нелегко. Я могу вам рассказать, как много раз я летала в Лос-Анджелес на пробы, вроде была так близка, но не получала роль. А затем сидела на полу в отеле вся в слезах, думая о том, что моя жизнь кончена. Тогда это казалось мне настоящей трагедией, а сейчас мне смешно вспоминать об этом.

«Расследования Фрэнки Дрейк» можно посмотреть на канале Epic Drama.