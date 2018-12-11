Звезда «Молчания ягнят» снимет ремейк «Горной женщины»
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Звезда «Молчания ягнят» снимет ремейк «Горной женщины»

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 21
Главная Кино Звезда «Молчания ягнят» снимет ремейк «Горной женщины»

Исландско-украинский фильм, получивший финансирование Госкино и завоевавший ряд наград на международных кинофестивалях, обзаведется американской версией.

По-видимому, история Халлдоры очаровала не только нас: Джоди Фостер, известная голливудская актриса («Молчание ягнят») и режиссер, снявшая, в частности, один из эпизодов 4 сезона «Черного зеркала», создаст ремейк фильма «Горная женщина: на войне».

Пока о проекте известно, что из Исландии его действие будет перенесено на запад США. Для Фостер фильм станет пятой режиссерской работой. Компания Slot Machine, спродюсировавшая оригинал, возьмется и за новый фильм совместно с компанией Фостер Egg Pictures.

Напомним, что «Горная женщина: на войне» — фильм об эко-активистке, которой предстоит решить, готова ли она держаться за свои убеждения, если на кону окажется возможность долгожданного удочерения ребенка. Участие Украины в фильме не было чисто формальным: многим западным критикам особенно запали в сердце кадры с девушками в национальных нарядах, исполняющими традиционные песни.

Звезда «Молчания ягнят» снимет ремейк «Горной женщины»

Ранее мы рассказывали об источниках вдохновения режиссера оригинального фильма Бенедикта Эрлингссона, в частности – активистке Сигрид Томасдоттир (1871 -1957), боровшейся за сохранение Гюльдфлосса и других водопадов Исландии.

Фото: Slot Machine, Gulldrengurinn, Vintage Pictures, Köggull, Солар Медіа Ентертейнмент

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"

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