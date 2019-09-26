💵 За счет чего новый фильм Квентина Тарантино стал суперхитом в Украине

Был ли ожидаем успех «Однажды в… Голливуде»? Безусловно. После объявления актерского состава проект казался лакомым кусочком, поэтому первые ролики и пропитанные калифорнийским солнцем кадры и постеры лишь дополнительно убеждали: кассовые сборы будут под стать фильму – хорошими. Только вот мало кто мог предположить, что лента в итоге станет суперхитом в Украине, заработав на старте более 26 млн гривен. После 5 недель проката в копилке фильма 62,8 млн гривен ($2,495 млн), и это явно не предел.

За последние 10 лет в украинский прокат было выпущено 4 фильма Квентина Тарантино:

2009: «Бесславные ублюдки» – $571 тыс. (№30 в году, старт – 20 августа);

– (№30 в году, старт – 20 августа); 2013: «Джанго освобожденный» – $1,099 млн (№36 в году, старт – 17 января);

– (№36 в году, старт – 17 января); 2016: «Омерзительная восьмерка» – $350 тыс. (№61 в году, старт – 14 января);

– (№61 в году, старт – 14 января); 2019: «Однажды в… Голливуде» – $2,495 млн (№8 в году, старт – 15 августа), прокат продолжается.

Для понимания картины: в этом году новый фильм Тарантино оставил позади блокбастеры «Аладдин» ($1,948 млн), «Люди в черном: Интернэшнл» ($1,889 млн) и «Алита» ($1,822 млн), причем сделал это крайне уверенно – $2,495 млн.

В чем секрет успеха? Выделим три ключевых фактора:

Положительная критика (Rotten Tomatoes – 85%). Августовская нехватка больших премьер для взрослой аудитории. Актерский тандем Ди Каприо – Питт в главных ролях.

Благоприятный «сарафан»

И в мире, и в Украине «Однажды в… Голливуде» приняли очень тепло, как следствие – положительные мнения и рецензии напоминали снежный ком в социальных сетях и различных изданиях, подталкивая к просмотру все больше людей. Сработало? Никаких сомнений. Почему это так важно? Наиболее свежий пример – «Щегол», разнесенный критиками в пух и прах после премьеры на Венецианском кинофестивале (Rotten Tomatoes – 26%), собрал жалкие $2,679 млн на старте в США – самая настоящая катастрофа для $45-миллионного проекта. В Украине экранизация одноименного романа Донны Тартт начнет демонстрироваться с 26 сентября. Взрослая аудитория серьезнее относится к отзывам и более избирательна в отношении кино – западные аналитики продолжают придерживаться такого мнения, и с ним можно согласиться не только в контексте ленты Тарантино.

Идеальная дата премьеры

Отсутствие серьезной конкуренции и во время старта 15 августа, и по ходу первых недель проката, а также выручка в залах IMAX (стоимость билетов существенно выше в сравнении со стандартным форматом) обеспечили царствование до начала осени. Три уик-энда подряд фильм Тарантино занимал первую строчку, пока его не обошли стартовавшие 5 сентября хоррор «Оно 2», мультфильм «Беда» и байопик «Запрещенный» – сказалась неизбежная потеря экранов и сеансов. Примечательно, что с 5 по 8 сентября показать большую наработку на один экран, чем «Однажды в… Голливуде» ($825), удалось лишь возвращению Пеннивайза ($2464) и второму «Человеку-пауку» ($888). В недавно завершившийся 5-й уик-энд (12–15 сентября) лента Тарантино собрала 1,236 млн грн ($49,9 тыс.), продолжая пользоваться высоким спросом у зрителей ($875 на 1 экран).

В Украине отсутствие серьезной конкуренции играет важнейшую роль, поскольку наш кинорынок значительо отстает от ведущих европейских по количеству кинотеатров. Нынешняя нехватка кинотеатров – это жесткое урезание сеансов при выходе блокбастеров, поэтому премьера 15 августа – прекрасный расчет прокатчика B&H, у которого экшен «Форсаж: Хоббс и Шоу» мощно отработал две недели перед появлением Тарантино на экранах (итоговые сборы уже более 77 млн грн или $3,062 млн). К примеру, в США «Однажды в… Голливуде» вышел 26 июля, а в России – 8 августа.

Тандем Ди Каприо – Питт и бонус в виде Марго Робби и Аль Пачино

Насколько велика заслуга Леонардо Ди Каприо и Брэда Пита в успехе? Пожалуй, она ключевая, и есть все основания предполагать, что именно Лео – главный актерский драйвер, а Брэд – вспомогательный.

Обратимся к цифрам. Для примера: «Выживший», принесший ДиКаприо долгожданный «Оскар», собрал в 2016 году впечатляющие $761 тыс. – для драматического вестерна, идущего 2,5 часа, это серьезное достижение в нашем прокате, где правят бал сиквелы, мультфильмы, комедии и экранизации комиксов. В случае с «Выжившим» можно провести параллель с… «Омерзительной восьмеркой» Тарантино, которая собрала в тот же год лишь $350 тыс. Да-да, никуда без Квентина и тут. Отметим и предыдущее сотрудничество Лео с Тарантино («Джанго освобожденный»), где вновь видим картину, когда не самая популярная для Украины тематика социального неравенства и жанровая принадлежность к спагетти-вестерну не останавливают поток зрителей в кинотеатры – $1,099 млн.

Если брать уже упомянутый выше отрезок с 2009-го, то больше всего выделяются «Начало» ($1,493 млн) и «Великий Гэтсби» ($1,8 млн). Наименее значительные результаты? Здесь следует упомянуть «Жизнь сначала» ($178 тыс.) в 2009-м и «Остров проклятых» ($274 тыс.) в 2010-м. Примечательно, что биографическая драма «Дж. Эдгар» (2011) и вовсе не выходила в Украине, тогда как сейчас представить подобное сложно. Почему? Популярность и уровень игры продолжают расти, в руках актера оказался долгожданный «Оскар», он продолжает вкладывать средства в защиту природы (используя для публикации информации личный аккаунт в Instagram с 35,2 млн подписчиков), а после «Острова проклятых» фильмы с его участием не собирали в Украине менее $624 тыс. (это был «Волк с Уолл-стрит»).

Таким образом, каждый новый проект с Ди Каприо в главной роли становится фильмом-событием в нашем прокате с лета 2010-го («Начало» Кристофера Нолана, $1,493 млн). Сказывается, что Лео появляется на больших экранах не так часто (8 картин за последние 10 лет) – это лишь подогревает интерес, и на сегодняшний день нет никаких оснований, чтобы его следующая роль была проигнорирована украинскими зрителями. В подтверждение данных слов: несколько лет назад сообщения и шутки об «Оскаре» для Ди Каприо (и перед, и после получения статуэтки) не публиковал только ленивый – о подобной поддержке можно только мечтать.

Постойте, но как же Питт? Его влияние сопоставимо, учитывая яркость экранного тандема с Ди Каприо, но как обстоят дела со сборами в Украине у других картин с участием Брэда? Если кратко: все в порядке, но успехи чередуются с неважными результатами. Разумеется, стоит отметить вышедших в 2009-м «Бесславных ублюдков» ($571 тыс.) в качестве предыдущего сотрудничества с Тарантино (получается, Квентин знал, что получит и от Лео, и Брэда). Среди наиболее значительных успехов в нашем прокате выделим «Мировую войну Z» ($2,361 млн), «Ярость» ($984 тыс.) и «Шпионов-союзников» ($770 тыс.), тогда как секундное камео в «Дэдпуле 2» ($2,441 млн) учитывать не будем.

С другой стороны, фамилия Питта не всегда вызывает повышенный интерес, и здесь, в отличие от ДиКаприо, нет тенденции, что небольшие сборы остались в далеком прошлом. 2011-й – «Древо жизни» ($109 тыс.); 2012-й – «Ограбление казино» ($274 тыс.); 2016-й – «Игра на понижение» ($219 тыс.) и «У моря» ($225 тыс.). Плата за большое количество проектов, среди которых есть не слишком подходящие для «хитового» статуса? Пожалуй, так и есть.

19 сентября UFD начал прокат фантастического триллера «К звездам», где за Брэдом Питтом закреплена титульная роль. Станет ли этот фильм успешным в Украине? Вероятнее всего, и участие в «Однажды в… Голливуде» здесь также должно помочь, однако о 60+ млн грн за все время проката можно только мечтать.

Главный вывод: Ди Каприо и Питт проделали колоссальную работу и на съемочной площадке, и при продвижении ленты, однако нет безотказного рецепта в кинопрокате – наличие в составе звездного актера срабатывает не всегда. Как иначе, ведь неизменно оказывают влияние дата старта и конкуренты, критика и промо, наличие популярного первоисточника и т. д. Тандем Ди Каприо – Питт сработал летом 2019-го, поскольку для этого было подходящее кино и время (все перечисленное в пунктах выше + яркие появления на публике и эффектные фотосессии), но нет гарантии, что их последующая совместная работа через годы вызовет такой же ажиотаж.

Любопытный факт: более 10 лет назад участие Уилла Смита становилось своеобразной гарантией того, что картина соберет как минимум солидные $100 млн в американском прокате. И это подтверждалось вновь и вновь с 2002 года («Люди в черном 2», $138,6 млн в Америке), пока в конце 2008-го не вышли «Семь жизней» (лишь $69,9 млн в Америке), разрушив надежды на выведение формулы кассового успеха.

Текущие общемировые сборы «Однажды в… Голливуде» составляют $344,5 млн – это второй результат в карьере Тарантино. Первое место удерживает «Джанго освобожденный» с $425,3 млн, и уже очевидно: в ближайшее время ничего не изменится вплоть до выхода 10-й картины Квентина, при условии, что та не будет испытывать проблем со сборами.

Как сильно просядет «Однажды в… Голливуде» в чарте самых кассовых лент украинского проката по итогам года? Премьеры «Джокера», сиквелов «Малефисенты» и «Ледяного сердца», а также 9-го эпизода «Звездных войн» уменьшают шансы на топ-10, поэтому реалистичный прогноз: топ-15. Однако куда важнее другое – для Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта и Квентина Тарантино еще не было большего успеха в Украине.

Фото: Sony Pictures