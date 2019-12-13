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Вышел тизер фантастического сериала «Часова варта» с Никитюк и Горбуновым

от Telekritika
От Telekritika 756
Главная Кино Вышел тизер фантастического сериала «Часова варта» с Никитюк и Горбуновым

В новом проекте Леся Никитюк перевоплотилась в Лесю Украинку, а Сергей Пархоменко – в казака XVII столетия.

«Часова варта» – это адаптация испанского формата от Netflix. Сериал расскажет о тайной организации, которая действует в Киеве на протяжении столетий и маскируется под департамент одного из министерств. Они стерегут временные перемещения и мешают совершать манипуляции с историей.

Главную роль, пожарного из 21 века, сыграл Александр Курносов. Он будет завербован тайной организацией для того, чтобы остановить двух российских солдат из XVII века. Главу организации воплотил Алексей Горбунов, а ее агентами стали Сергей Сизонюк и Людмила Милевич.

Также в сериале сыграли телеведущая Леся Никитюк и поп-исполнитель Сергей Пархоменко (Полиграф  ШарикOFF). Первая исполнила роль писательницы Леси Украинки, а второму досталась роль представителя казацкой элиты XVII ст.

Два сезона оригинала были показаны на испанском канале La1,а третий сезон был создан и показан стриминговым сервисом Netflix. Адаптацией материала под Украину занимались Максим Курочкин, Оксана Савченко и Виталий Портников. Сериал создается при поддержке УКФ.

Премьера сериала планируется на теле-/VOD-платформах. Дата выхода пока неизвестна.

Напомним, ранее вышел трейлер многострадального проекта Михаила Ильенко «Толока».

Фото: chasovavarta.com

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