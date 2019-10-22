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Вышел первый трейлер фильма “Скажене весілля 2”

от Telekritika
От Telekritika 694
Главная Кино Вышел первый трейлер фильма “Скажене весілля 2”

Комедия-продолжение “Скажене весілля 2” выйдет в прокат 25 декабря.

Трейлер второй части “Скаженого весілля” уже доступен для просмотра, его опубликовали на официальном YouTube-канале фильма.

По сюжету фильма, прошел год с тех пор, как дочь Василия Середюка Екатерина вышла замуж за француза. Теперь пришло время Василию выдавать замуж младшую дочь. В этот раз все должно происходить именно так, как мечтал отец.

«Задачей первого трейлера было передать сумасшедшее настроение, показать возможности второй части ленты, однако не раскрывать главных моментов истории», – прокомментировал продюсер ленты и исполнитель роли Назария Запухляка Юрий Горбунов.
За создание музыкального сопровождения фильма отвечали саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив), которые также сыграли в сиквеле священников – отца Евлампия и хориста Кондрата.

Вышел первый трейлер фильма “Скажене весілля 2”

Производством “Скаженого весілля 2”, как и первой части, занимались компании “Прототип Продакшн” и FILM.UA Group, сопродюсером была компания MOZGI Entertainment. Режиссером-постановщиком комедии “Скажене весілля 2” снова выступил Влад Дикий.

В фильме снимались: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Потап, MONATIK, Алексей Завгородний (Позитив), Олег Винник и другие.

Напомним, что съемки сиквела комедии «Скажене весілля 2» завершились в начале октября.

Премьера фильма в кинотеатрах запланирована на 25 декабря.

Ранее «Телекритика» писала, что первая часть комедии «Скажене весілля» стала одним из победителей Десятого конкурсного отбора Госкино.

Фото: пресс-служба Film.ud

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