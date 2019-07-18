▶ Вышел кинотеатральный трейлер фильма о Стусе

От предыдущего ролика новый отличается обилием архивных кадров. В трейлер также попала сцена знакомства поэта (Дмитрий Ярошенко) с его будущей женой Валентиной Попелюх (ее роль сыграла Диана Розовлян).

«Лента о Василии Стусе, одном из активнейших представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и к его производству», – высказался о будущем релизе глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, что авторами сценария стали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, известные по «Позывному “Бандерас”». Производством фильма занималась компания UM-Group при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

Напомним, в августе 2018-го украинский олигарх Виктор Медведчук добивался запрета на выход фильма «Птица души» (рабочее название фильма). Связано это с тем, что в сцене суда фигурировал персонаж самого Медведчука, который был адвокатом Стуса в 1980-х.

Ранее «Телекритика» рассказала, какие патриотические фильмы претендуют на финансирование в ходе 11-го конкурса Госкино.

Фото: http://stusfilm.com.ua/