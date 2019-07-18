КиноНовости

▶ Вышел кинотеатральный трейлер фильма о Стусе

от Telekritika
От Telekritika 405
Главная Кино ▶ Вышел кинотеатральный трейлер фильма о Стусе

Госкино показало кинотеатральный трейлер ленты Романа Бровко «Запрещенный», посвященной поэту-диссиденту Василию Стусу.

От предыдущего ролика новый отличается обилием архивных кадров. В трейлер также попала сцена знакомства поэта (Дмитрий Ярошенко) с его будущей женой Валентиной Попелюх (ее роль сыграла Диана Розовлян).

«Лента о Василии Стусе, одном из активнейших представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и к его производству», – высказался о будущем релизе глава Госкино Филипп Ильенко.

Напомним, что авторами сценария стали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, известные по «Позывному “Бандерас”». Производством фильма занималась компания UM-Group при поддержке Государственного агентства по вопросам кино.

Напомним, в августе 2018-го украинский олигарх Виктор Медведчук добивался запрета на выход фильма «Птица души» (рабочее название фильма). Связано это с тем, что в сцене суда фигурировал персонаж самого Медведчука, который был адвокатом Стуса в 1980-х.

Ранее «Телекритика» рассказала, какие патриотические фильмы претендуют на финансирование в ходе 11-го конкурса Госкино.

Фото: http://stusfilm.com.ua/

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Оккупация Норвегии Россией продолжается: сериал Okkupert продлен на...

20.04.2018

Китай обогнал Северную Америку по кассовым сборам в...

19.04.2018

Звезда фильма «Зови меня своим именем» снялся для...

01.03.2018

$10 млн грантов для «Общественного». Стал известен полный...

05.02.2019

Иновещание в 2019-м обойдется государству в 425 млн...

22.10.2018

В честь Дня святого Валентина в прокат выпустят...

11.02.2016

Тролли, гангстеры и насекомые: в пятницу стартует «Киевская...

23.10.2018

Зеленский озвучил свою позицию по языковым квотам и...

18.04.2019

«Танцуй, тетя, атятя»: MOZGI представили новый убийственный вирусный...

07.03.2017

Экс-руководитель «Укркосмоса» стал третьим подозреваемым по делу о...

31.01.2019