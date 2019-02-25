🍂 Вышел атмосферный тизер фильма о Лесе Украинке

Поэтесса прогуливается по осеннему парку, работает в аскетичном кабинете и переживает духовный кризис.

Несколько кадров ролика позволяют взглянуть и на сцену, которая, по-видимому, изображает дежурство Леси у постели смертельно больного Сергея Мержинского. Об этом эпизоде из жизни поэтессы режиссер фильма Нана Джанелидзе рассказывала в интервью «Телекритике»: «Когда я прочла “Одержимую” – как это было написано, в каком году и в какую ночь, я подумала, что это великое произведение, которое никем по достоинству не оценено. Можно сказать, что это для меня стало культурным шоком».

Напомним, что среди работ Наны Джанелидзе – сценарий фильма «Покаяние» (1987), который номинировался на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм. Ее новая лента покажет жизнь Леси Украинки с ранних лет до последних дней. Сценаристкой картины выступила Александра Лавренчук. О серьезности намерений творческой группы свидетельствует то, что к созданию фильма будет привлечен ряд экспертов-литературоведов. Креативным продюсером биографической картины станет генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.