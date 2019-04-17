🔶▶ Выбери лучший украинский фильм 2018 года

В категории «Лучший фильм» в этом году сражаются «Брама», «Дикое поле», «Донбасс», «Когда падают деревья» и «Горная женщина: на войне» – подробнее о каждом из претендентов читайте ниже.

С полным списком номинаций на Третью национальную кинопремию можно ознакомиться по ссылке.

«Брама»

(реж. Владимир Тихий)

В галлюциногенной страшилке украинско-американского производства удачно встретились два жанра. С одним (ироничные байки о сельском быте, от пасторального до дегенеративного) отечественные режиссеры работают весьма успешно, другой же (хоррор и мистика) для них был как будто очерчен меловым кругом. Чудаковатая экранизация пьесы Павла Арье «В начале и в конце времен» пробила эту преграду, во многом благодаря неожиданному амплуа Ирмы Витовской, сыгравшей стожильную бабку Присю.

О том, почему лидерство «Брамы» по числу номинаций – это похвальный прорыв для жанрового кино, читайте в нашем материале, посвященном «Золотой Дзыге»

«Горная женщина: на войне»

(реж. Бенедикт Эрлингссон)

«У Украины с исландским проектом Бенедикта Эрлингссона несколько связей. В первую очередь “Горная женщина: на войне” была произведена в кооперации трех стран – Исландии, Франции и Украины. Украинская команда в съемочной группе состояла из исполнительного продюсера фильма Марианны Новиковой, второго режиссера Василия Белоусова, видеоинженера Игоря Косенка, костюмера Марии Керо, художника-декоратора Люси Малышко. Часть работ по компьютерной графике выполнялась в Украине постпродакшен-студией “Ракета Фильм”. Еще одна немаловажная связь фильма с Украиной заключается в том, что 4-летний ребенок, матерью которого станет главная героиня Хатла, родом из Дружковки».

Полную рецензию «Телекритики» на фильм «Горная женщина: на войне» читайте по ссылке

«Дикое поле»

(реж. Ярослав Лодыгин)

«Риск того, что «Дикое поле», позиционировавшийся как “истерн”, начнет транслировать ориентализм, пусть и с человеческим лицом, казался высоким. К счастью, в «Диком поле» не живут циклопы и псоглавцы. А когда вы познакомитесь с теми, кто живет, – то отпадет и другой вопрос: стоит ли фильм нашей безоговорочной любви. Проза Сергея Жадана – отличный материал для авантюрных трагикомедий. Если другие режиссеры поймут намек, то можно ожидать, что наше маргинальное прошлое и настоящее («Ворошиловград», напомним, посвящен истории украинского рейдерства) будут увековечены не только в какой-нибудь «Братве-8» или депрессивном фестивальном кино, но и в фильмах вроде лодыгинского – диких, но симпатичных.»

Полную рецензию «Телекритики» на фильм «Дикое поле» читайте по ссылке

«Донбасс»

(реж. Сергей Лозница)

«“Донбасс” – это едкий портрет общества, в котором человеческие взаимоотношения деградировали до варварства, более напоминающего позднюю античность, чем так называемый современный цивилизованный мир», – пишет о фильме Variety. «Есть опасность, что нечеловеческие крики Лозницы сочтут навязчивыми, но разве не так всегда происходит с пророками?» – вопрошает критик издания Джей Вайссберг.

О том, как западные обозреватели восприняли фильм Донбасс, читайте в дайджесте «Телекритики»

«Когда падают деревья»

(реж. Марыся Никитюк)

Уже знакомая зрителю темная мифология Марыси Никитюк в новом фильме спроецирована на романтизированный быт провинциальной шпаны. Пусть разборки малолетних бандитов и престарелых лицемеров в этой истории взросления и делают фильм еще одним представителем вышеописанного жанра «пасторально-дегенеративная провинция», тяготение Никитюк к магическому реализму так очевидно, что даже суржик (который всего лишь в четвертый раз преобладает в полнометражном украинском фильме) звучит в этой драме немного фантастически, как французский верлан.

О том, какие фильмы и сериалы повлияли на Марысю Никитюк, читайте в материале «Телекритики»

Не забудьте отдать голос за своего фаворита, а потом – прочесть интервью о «Золотой Дзыге» с исполнительным директором Украинской киноакадемии Анной Мачух.