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🐲 Второй приквел «Игры престолов» расскажет о Таргариенах

от Telekritika
От Telekritika 382
Главная Кино 🐲 Второй приквел «Игры престолов» расскажет о Таргариенах

Компания HBO начала работу над вторым сериалом по вселенной «Льда и Пламени» Джорджа Мартина, который расскажет о доме Таргариенов за 300 лет до событий «Игры престолов».

Как сообщают источники The Hollywood Reporter, приквел сконцентрируется на становлении дома Таргариенов и возьмет за основу первую часть дилогии «Пламя и кровь». То есть, в теории, мы увидим основателя королевской династии Эйгона, его сестер-жен Висенью и Рейенис, а также трех драконов, включая самого большого за всю историю Вестероса – Балериона.

Новый сериал не является одним из уже утвержденных HBO. Ранее канал заявил четыре спин-оффа, число которых позже увеличилось до пяти. Над одним из них работал сценарист «Игры престолов» Брайан Когман и сериал также должен был рассказывать об истории дома Таргариенов, но позднее его отменили.

Напомним, первый приквел написала Джейн Голдман и он уже готовится к съемкам. Действие сериала перенесется на тысячи лет назад и расскажет о становлении домов Ланнистеров и Старков. Джордж Мартин заявил, что в приквеле будет около 100 королевств.

Фото: HBO

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