🔥 Вспоминаем разгромные рецензии на 1 сезон «Игры престолов»

«Чудовищные расистские стереотипы», «порнография и мизогиния», «дурацкая причуда руководства HBO» и «никто не будет это смотреть»: «Телекритика» вспоминает самые злые рецензии на пилотный эпизод и сезон в целом, полемику заслуженных обозревателей с фэндомом Джорджа Мартина и несбывшиеся пророчества в отношении экранизации «Песни льда и пламени».

В апреле 2011 года издание раскритиковало «Игру престолов» за стереотипы в духе «они насилуют наших женщин». «Создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайсс, благослови их господь, нашли время на то, чтобы нанять лингвистов, создавших с нуля язык дотракийцев. Однако те, по-видимому, говорят на нем лишь тогда, когда насилуют женщин и вытаскивают кишки из своих товарищей.

Дотракийцы – увлеченные убийцы, брутальные насильники и воины-садисты из земель, где не знают английского (в шоу он зовется «Общий язык») и поклоняются другим богам. А еще – вы догадались – их одних играют не белые актеры.

Уверен, все будут в восторге от темнокожего Кхала Дрого (его сыграл объективно страшный Джейсон Момоа, которому вскоре предстоит роль Конана Варвара), принуждающего белокурую Дейенерис к болезненному соитию в их брачную ночь – этот ритуал даже не нужно объяснять, мы узнаем его по десяткам других воспроизведений чудовищных расистских стереотипов. […] Ни одна проститутка не появляется на экране без заранее оголенной груди, ни одна сцена трансгрессивного секса не показывается без роскошных гобеленов или лунного света. Историческая мизогиния и расизм для “Игры престолов” – вещи чисто эстетические», – пишет критик, укоряя сериал за то, что его действие происходит в фэнтезийном мире, но использует дискриминационные стереотипы из реального прошлого.

Автор «Игры Эндера», американский фантаст Орсон Скотт Кард тоже не оценил адаптацию серии романов своего коллеги по перу Джорджа Мартина. «Они (HBO. – Ред.) влили столько денег в роскошную постановку и привлекли стольких талантливых актеров, что невозможно не сожалеть о том, что им пришлось работать над очень, очень плохим сценарием.

Пытаясь компенсировать свою неспособность передать глубину письма Мартина, сценаристы пользуются любым предлогом, чтобы показать секс и обнаженку, раздувая их до полноценного софткорного порно

Я запишу оставшиеся серии, а потом просто промотаю все эти глупые, совершенно несексуальные сцены, как поступил с судейскими речами Кары Диогуарди при просмотре American Idol. Жаль, что HBO не снял по-настоящему взрослую версию этого шедевра фэнтези, подсунув нам вместо нее экранизацию для одиноких 14-летних мальчиков».

Одна из тех рецензий, которые особенно забавно читать в 2019 году, накануне финала «Игры престолов», когда недельный цикл половины вашей ленты полностью подчинен выходу нового эпизода: страх перед спойлерами, просмотр новой серии, рекапы и т. д.

«Факт остается фактом, – пишет критик в 2011 году, – франшизы вроде “Игры престолов” чаще всего отпугивают людей с широким полем интересов в кино и ТВ: нас пугает необходимость эмоционально вкладываться, мы не хотим быть хардкорными поклонниками чего-либо. Мы не ходим на комик-коны и не пишем письма любимым авторам. Нам нужно лишь отвлечься на часик-другой в перерывах между другими делами – например, стиркой.

Даже зрителям, которые открыты для всего нового, «Игра престолов» покажется утомительным испытанием

Вечный вопрос – готовы ли вы к такому путешествию? Зависит от того, способны ли вы вынести столь обескураживающий объем средневековой мишуры. Это личный жанровый выбор каждого; выбор, который лично я сделал еще в 1981 году, когда ночевка у друга в средней школе превратилась в мое первое столкновение с игрой Dungeons & Dragons. Меня это так быстро утомило, что я подался на кухню помогать его маме готовить закуски», – пишет критик. Интересно, каково ему было обнаружить, что в 2019 году первую серию финального сезона посмотрело больше 17 млн человек – и что теперь он, а не его друг, может считаться «ботаником» и исключением из правил?

Критик The New York Times посчитала, что со времен «Клана Сопрано» каналу HBO лучше всего удаются шоу, исследующие внутреннюю жизнь разных организаций – будь то мафия и муниципальные органы («Прослушка»), целое государство («Рим») или церковь мормонов («Большая любовь»).

«Когда же сеть изменяет своим социологическим инстинктам, как было в случае с вампирской сагой “Настоящая кровь”, продукция начинает казаться дешевой, как будто зритель попал в лапы обманщиков.

«Игра престолов» приводит зрителя в замешательство, и чего ради – схематически набросанных идей о том, что война это ужасно, семьи бывают коварными, а власть – это круто?

Если вам близка эстетика Dungeons & Dragons, можете попытаться начать смотреть “Игру престолов”. В противном случае вы останетесь голодным до тех пор, пока HBO вновь не заговорит на языках, словарь которых уже составлен». Эту колонку впоследствии разнесли в пух и прах на тематических форумах из-за того, что обозревательница Джиниа Беллафанте высказалась о фэнтези как о жанре преимущественно для мальчиков-подростков: мол, создатели сериала добавили в сюжет поверхностные элементы «для девочек», «справедливо боясь, что ни одна женщина в жизни не станет смотреть подобное».

Пожалуй, один из самых обидных отзывов, к концу которого автор отчаялся упомнить имена героев и перешел на обозначения «эта» и «вон тот, с выдающимися соскáми».

«Повинуясь естественным законам хайпа, культура впаривала нам этот сериал со страшной силой. Каждый телесезон требует, чтобы одно шоу носило звание Самого Ожидаемого, и этой весной мы, работники развлекательных СМИ, подгоняемые знающими гиками, сделали ставки на “Игру престолов”. Некоторые говорят, что это первый большой фэнтези-проект от HBO, но Кэрри и Эйдан с этим бы не согласились (имеется в виду героиня сериала HBO “Секс в большом городе” и ее бойфренд. – Ред.)

Видите ли, «Игра престолов», адаптированная Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайссом из серии романов Джорджа Мартина, – это псевдосредневековое фэнтези-фуфло с драконами

Это не характеристика качества сериала, а определение его жанра», – потешается обозреватель, утверждая, что марафон из 10 серий первого сезона – почти непосильное испытание. Когда Дорея говорит Дейенерис, что обучалась «искусству любви» три года, критик притворно пугается, что HBO сделает спин-офф, посвященный аналогичному обучению Дени.

Что бы там ни говорили злые языки восемь лет назад, на днях зрители посвятили третьему эпизоду «Игры престолов» аж 7,8 млн твитов, установив рекорд среди всех сериалов в истории.

Фото: HBO