Кристофер Нолан
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📹 Во сколько обойдутся «украинские» съемки Нолана в Эстонии?

от Telekritika
От Telekritika 222
Главная Кино 📹 Во сколько обойдутся «украинские» съемки Нолана в Эстонии?

Эстонская пресса выложила в сеть бэкстейджи со съемок нового фильма Кристофера Нолана. В кадре – много транспорта, оформленного как украинские скорые и полицейские автомобили.

Режиссер «Дюнкерка» снимает шпионский триллер Tenet, который получил предварительный перевод «Принцип». Выход ленты запланирован на 2020 год. В главных ролях – Роберт Паттинсон и Аарон Тейлор-Джонсон.

Таллинские корреспонденты сфотографировали место съемок:

Съемки нового фильма Нолана

Фото: geenius.ee

Съемки нового фильма Нолана

Фото: geenius.ee

Не верьте глазам, это – Таллин. Сюжет картины пока держится в секрете, как и то, какая доля сюжета разворачивается в Украине (известно, что помимо Эстонии, снимать будут также в Великобритании, Индии и Италии). Однако в эстонском правительстве утверждают, что «тема Эстонии проходит сквозь фильм», так что, по-видимому, Таллину придется играть сразу несколько ролей.

Postimees сообщает, что съемки в Эстонии будут стоит 16 млн евро. К ним привлечены студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки.

О том, как отсутствие кэш-рибейтов в Украине мешает западным компаниям снимать здесь фильмы, мы уже писали в материале, посвященном «Чернобылю» HBO.

Фото: Getty Images

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