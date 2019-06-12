📹 Во сколько обойдутся «украинские» съемки Нолана в Эстонии?

Режиссер «Дюнкерка» снимает шпионский триллер Tenet, который получил предварительный перевод «Принцип». Выход ленты запланирован на 2020 год. В главных ролях – Роберт Паттинсон и Аарон Тейлор-Джонсон.

Таллинские корреспонденты сфотографировали место съемок:

Не верьте глазам, это – Таллин. Сюжет картины пока держится в секрете, как и то, какая доля сюжета разворачивается в Украине (известно, что помимо Эстонии, снимать будут также в Великобритании, Индии и Италии). Однако в эстонском правительстве утверждают, что «тема Эстонии проходит сквозь фильм», так что, по-видимому, Таллину придется играть сразу несколько ролей.

Postimees сообщает, что съемки в Эстонии будут стоит 16 млн евро. К ним привлечены студенты Балтийской школы кино и медиа, 1200 человек массовки.

О том, как отсутствие кэш-рибейтов в Украине мешает западным компаниям снимать здесь фильмы, мы уже писали в материале, посвященном «Чернобылю» HBO.

Фото: Getty Images