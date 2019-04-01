🌻 Во Франции снимут сериал об Украине в стиле братьев Коэн
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🌻 Во Франции снимут сериал об Украине в стиле братьев Коэн

от Telekritika
От Telekritika 59
Главная Кино 🌻 Во Франции снимут сериал об Украине в стиле братьев Коэн

Драмеди расскажет историю еврейской семьи в украинской деревне XIX века.

Парижская кинокомпания Legende, ответственная за мини-сериал «Шпион» (Netflix) с Сашей Бароном Коэном, готовит новые многосерийные продукты. Об этом сообщает Variety.

В числе новинок – «Штетл» Йехонатана Индурского, создавшего популярный в Израиле сериал-антиутопию «Автономии».

«Штетл» расскажет о еврейской семье в маленькой деревушке на территории Украины. «Герои пытаются спрятать тело 15-летней работницы, обнаружив его у себя дома», – гласит синопсис.

Продюсер Ален Голдман обещает, что сериал будет отличаться эксцентричным юмором в стиле братьев Коэн и отчасти напомнит знаменитый мюзикл «Скрипач на крыше».

Два других проекта Legende – «Улисс», переосмысляющий греческую мифологию, и сериал под рабочим названием «Дети рая» (Les Enfants du Paradis), рассказывающий о судьбах богемы, включая Коко Шанель и Жана Габена, во время оккупации Франции нацистами.

Ранее сообщалось, что FILM.UA презентовали первый тизер-трейлер экранизации романа Софии Андрухович «Феликс Австрия». Историческая драма «Віддана» выйдет в 2020 году.

Фото: Netflix

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