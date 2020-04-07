Главная Кино Венецианский кинофестиваль не будут переносить в онлайн
Венецианский кинофестиваль не будут переносить в онлайн
КиноНовости

Венецианский кинофестиваль не будут переносить в онлайн

от Telekritika
Telekritika 100

Старт мероприятия запланирован на 2 сентября.

Венецианский кинофестиваль продолжает готовится к оффлайн-церемонии, запланированной на 2-12 сентября. Об этом пишет Variety.

«Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием», — заявил  пресс-секретарь фестиваля. Он добавил, что «очевидно, что мы можем использовать технологии для некоторых инициатив», но отметил, что в настоящее время «еще слишком рано принимать решение».

Художественный руководитель Венецианского фестиваля Альберто Барбера в интервью итальянскому агентству новостей ANSA также сказал, что в настоящее время он не рассматривает цифровые варианты проведения события.

Венецианский кинофестиваль считается старейшим кинофестивалем в мире. В январе стало известно, председателем 77 Венеции станет Кейт Бланшетт.

Фото: La Biennale di Venezia

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Издатели все чаще используют альтернативные источники дохода —...

25.03.2020

46% українців підтримують продовження блокування російських веб-ресурсів —...

07.04.2020

Канал «Украина» покажет премьеру фильма «Наша доктор»

11.03.2020

Запуск стриминговой платформы Salto отложен до конца осени

07.04.2020

Стало известно расписание телеуроков для украинских школьников

01.04.2020

На Takflix вышел украинский фильм «Розділові Наживо»

02.04.2020

«Мосфильм» запустит свой телеканал

07.04.2020

На телеканале «Наш» стартовал новый проект

23.03.2020

На Львовщине будут судить мужчину за создание сети...

18.03.2020

MEGOGO запускает игры на Smart TV

13.03.2020