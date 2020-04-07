Венецианский кинофестиваль не будут переносить в онлайн

Венецианский кинофестиваль продолжает готовится к оффлайн-церемонии, запланированной на 2-12 сентября. Об этом пишет Variety.

«Венецианский кинофестиваль не может быть заменен онлайн-мероприятием», — заявил пресс-секретарь фестиваля. Он добавил, что «очевидно, что мы можем использовать технологии для некоторых инициатив», но отметил, что в настоящее время «еще слишком рано принимать решение».

Художественный руководитель Венецианского фестиваля Альберто Барбера в интервью итальянскому агентству новостей ANSA также сказал, что в настоящее время он не рассматривает цифровые варианты проведения события.

Венецианский кинофестиваль считается старейшим кинофестивалем в мире. В январе стало известно, председателем 77 Венеции станет Кейт Бланшетт.

Фото: La Biennale di Venezia

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