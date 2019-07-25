▶ В сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

Трейлер сериала «Чернобыль» с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой в главных ролях опубликовал YouTube-канал Петренко. Ролик быстро удалили, но пользователи успели распространить его по сети.

Согласно описанию на сайте НТВ, действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. Украинскому отделу КГБ СССР становится известно об интересе иностранных спецслужб к Чернобыльской атомной электростанции. Чтобы установить местонахождение шпиона-сотрудника ЦРУ Альберта Ленца (Дмитрий Ульянов) на территории Припяти, в город прибывает подполковник военной контрразведки Андрей Николаев (Игорь Петренко).

Российский телесериал был анонсирован в июле 2018, ровно через год после объявления о съемках мини-сериала HBO. В отличие от заморского аналога с локациями в Украине и Литве, НТВ снимал свой «Чернобыль» в Беларуси.

«Идея фильма о Чернобыле появилась ещё пять лет назад, – говорит режиссер Алексей Мурадов. – Этот многосерийный телефильм расскажет зрителям о том, что именно тогда произошло. Наша история охватит несколько периодов: за несколько часов до взрыва, сам взрыв и несколько месяцев спустя. Мы достаточно подробно покажем, что было. Про человеческие судьбы в первую очередь. В проекте будет много драматических и трагических линий».

Под видео на YouTube-канале, на котором выложили копию ролика, собралось очень много негативных комментариев и более 6 тыс. дизлайков.

«Телекритика» уже рассказывала о готовящемся сериале от НТВ в качестве одного из десяти примеров, как «Чернобыль» HBO повлиял на культуру и бизнес.

Фото: НТВ