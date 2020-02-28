В Беларуси выйдут в прокат «Мої думки тихі»

Украинская комедия «Мої думки тихі» покажут в белорусских кинотеатрах с 27 февраля, пишет издание «Новы час».

Это первый украинский фильм за несколько лет, который выходит в прокат в Беларуси и первый фильм, что будет показан в кинотеатрах на украинском языке.

Кинодебют Антонио Лукича — комедия, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — двадцатипятилетний Вадим, который живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется на Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация немного осложняется тем, что компанию в путешествии ему составит мама.

Увидеть «Мои мысли тихие» можно с 27 февраля по 4 марта в «Пионере», Silver Screen Galileo, VOKA Cinema by Silver Screen и по 11 марта в Falcon Club Бутик Кино.

Напомним, ранее трагикомедию «Мої думки тихі» повторно вернули в прокат в Украине.

Фото: кадр из фильма «Мої думки тихі»

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