КиноНовости

В Беларуси выйдут в прокат «Мої думки тихі»

от Telekritika
От Telekritika 596
Главная Кино В Беларуси выйдут в прокат «Мої думки тихі»

Фильм будет показан в кинотеатрах на украинском языке.

Украинская комедия «Мої думки тихі» покажут в белорусских кинотеатрах с 27 февраля, пишет издание «Новы час».

Это первый украинский фильм за несколько лет, который выходит в прокат в Беларуси и первый фильм, что будет показан в кинотеатрах на украинском языке.

Кинодебют Антонио Лукича —  комедия, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — двадцатипятилетний Вадим, который живет тем, что записывает и продает самые разные звуки. Впрочем, он с радостью отдал бы все, что имеет, за возможность начать жизнь заново в далекой и прекрасной Канаде. Поэтому он без раздумий соглашается на работу, которая может воплотить его мечту в жизнь. Вадим отправляется на Закарпатье записывать звуки животных и редких птиц. Однако ситуация немного осложняется тем, что компанию в путешествии ему составит мама.

Увидеть «Мои мысли тихие» можно с 27 февраля по 4 марта в «Пионере», Silver Screen Galileo, VOKA Cinema by Silver Screen и по 11 марта в Falcon Club Бутик Кино.

Напомним, ранее трагикомедию «Мої думки тихі» повторно вернули в прокат в Украине.

Фото: кадр из фильма «Мої думки тихі»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Предвыборный штаб Трампа обвинил журналистов The New York...

27.02.2020

Восемь телеканалов не хотят расширять вещание в Т2...

07.02.2020

Business Insider и Vox Media зарабатывают на отключении...

29.01.2020

ТЕТ проводит кастинг для нового проекта

06.02.2020

Facebook отменил конференцию для разработчиков софта из-за коронавируса

28.02.2020

«Суспільне» подписало договор с победителем Нацотбора на «Евровидение-2020»...

25.02.2020

После кодирования спутника количество пользователей 1+1 video выросло...

31.01.2020

Телеканал «ПлюсПлюс» издал развивающие книги для детей

03.02.2020

На «UA: Культура» выходит спецпроект о «Берлинале-2020»

27.02.2020

Украинка Ирина Цилык получила награду «за лучшую режиссуру»...

03.02.2020