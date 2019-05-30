⛔ В аннексированном Крыму ликвидируют Ялтинскую киностудию

Ликвидация должна пройти до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает Настоящее время.

Т.н. Государственное унитарное предприятие РК «Киностудия Ялта-фильм» было создано в сентябре 2014 года после аннексии Крыма Российской Федерацией. 22 декабря 2015 года оно было включено в санкционный список США.

В региональной прессе опубликовали постановление «Совета министров»: «Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Государственного унитарного предприятия Республики Крым “Киностудия Ялта-фильм” и высвобождением работников».

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году в качестве съемочной базы киностудии «Торговый дом Ханжонкова». В 1919 году она была национализирована. В 1988 году Ялтинская киностудия стала самостоятельным государственным предприятием — Крымской киностудией «Ялтафильм». В 2000 году было создано российско-украинское предприятие ЗАО «Ялтинская киностудия».

Вот лишь часть фильмов, снятых на Ялтинской киностудии: «Илья Муромец», «Человек-амфибия», «Волшебная лампа Аладдина», «Кавказская пленница», «Человек с бульвара Капуцинов», «Прощайте, голуби», «Остров сокровищ», «Пираты XX века», «Дети капитана Гранта».

Недавно также стало известно, что украинский фильм «Мои мысли тихие» покажут на кинофестивале в Карловых Варах в рамках влиятельной программы East of the West.

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница».