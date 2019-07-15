▶ Утечка «Мозгов»: Позитив сыграет в «Скаженому весiллi 2»

На официальном канале фильма в YouTube стартовала тизерная кампания. Пока можно увидеть первое видео, а в ближайшие две недели появится еще пять промороликов.

Новый фильм расскажет о событиях, происходящих через год после первого «Скаженого весiлля». Пресс-служба обещает обрушить на голову главному герою Василию Середюку свадьбу еще одной дочери. Кто будет новым зятем, пока не сообщают, зато стало известно, что участник групп MOZGI и «Время и стекло» Алексей Завгородний (он же Позитив) сыграет хориста Кондрата – так что комедийный дуэт отца Евлампия (Потап) и дьякона Пилипона (MONATIK) превратится в трио.

Как и в прошлый раз, режиссером комедии стал Влад Дикий. Производством занимаются компании «Прототип Продакшн» и FILM.UA Group, копродюсером выступает компания MOZGI Entertainment. Локальную дистрибьюцию возьмут на себя MMD UA и FILM.UA Distribution.

Напомним, что на днях Госкино Украины показало трейлер документального фильма о поющих сотрудниках коммунального предприятия.

Фото: FILM.UA